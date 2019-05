Si tienes la opción de robar cuando el riesgo es mínimo, lo vas a hacer

Juan Carlos Soto Díaz

Cualquier mortal, en el día de su cumpleaños, hace una introspección y se pregunta: ¿Cumplí lo que me planteé? En víspera de los 200 años del Perú republicano, el recuento empezó. El balance es de frustraciones, logros y replanteamientos, nos dice el historiador Carlos Contreras Carranza luego de disertar en Foro Ateneo 2021, un espacio abierto por la Municipalidad de Arequipa para reflexionar ante la proximidad del Bicentenario. Contreras expuso ante un auditorio repleto, la mayoría jóvenes.

Muchos, pesimistamente, sostienen que somos una república fallida.

Si comparamos la posición del Perú en 1821 con la de ahora, es probable que hayamos perdido posiciones en el contexto latinoamericano. Cito dos ejemplos, Chile y Colombia, antes estaban por debajo nuestro en términos de importancia, población y riqueza.

¿Por qué retrocedimos?

En peso demográfico, desarrollo económico, bienestar material, organización del Estado, reforma educativa, respeto a la ley, derechos ciudadanos, etc.; Chile y Colombia están un paso adelante. (...) Nosotros tenemos algunos desafíos más complicados, un territorio difícil de comunicar. Somos un país fragmentado étnicamente, que nacimos a la época republicana con muchas rencillas y conflictos. Cito la revolución de Túpac Amaru, que unió y también dividió a los peruanos. Deberíamos plantearnos metas muy específicas en educación, salud, con logros cuantitativos, como reducir tasas de analfabetismo, mortalidad infantil o cobertura de seguros integrales de salud. El Bicentenario obliga a ponernos al día para ir a la par con nuestros vecinos.

En su conferencia, hizo un paralelo entre lo que ocurre con Juan Guaidó en Venezuela y San Martín en 1821 cuando llegó al Perú. El libertador argentino pensó que los peruanos iban a levantarse para derrotar a los españoles y no ocurrió.

Entre los peruanos, el sentimiento más abundante fue la desconfianza. Los indios desconfiaban de los criollos, dudaban que un gobierno suyo sería peor que el de los españoles. Y los criollos también temían de los mestizos e indios. Se preguntaban: ¿los obedecerían o se les rebelarían a la partida de los españoles? Bacill Hall describe una escena cuando el Virrey la Serna desocupaba Lima a la entrada de San Martín. La gente estaba aterrada como si ocurriría un gran cataclismo. Algunos se refugiaron en los conventos, otros acompañaron a La Serna en su periplo a la sierra. No había liderazgos con legitimidad, como ocurre hoy, líderes que le hablen a la población y esta les crea. Dice el refrán: Más vale malo conocido que bueno por conocer. Y efectivamente, los primeros 25 años fue de empeoramiento.

El historiador Alfonso Quiroz sostenía que los primeros años de la república fueron terribles en corrupción. ¿Habrá similitud con lo que vive ahora el país?

Es difícil comparar épocas distintas. Con la independencia, el colapso del Estado colonial dejó un vacío, el naciente estado republicano carecía de burocracia, de mecanismos de control, no existía prensa independiente para fiscalizar, tampoco noción de lo que era lícito e ilícito, la separación entre lo público y privado era débil. Eso probablemente generó esa corrupción desmedida. En cambio, ahora, qué ocurre: la capacidad de gasto del Estado en manos de gobernantes nacionales, regionales y municipales que aumentó cinco veces en comparación a los últimos 20 años. ¿Nuestra capacidad de control creció en la misma medida? El modus operandi de la corrupción se volvió más refinado, las cuentas offshore, paraísos fiscales etc. La bancarización y colaboración de países de primer mundo ayudan a combatirla. Las cuentas de Montesinos se descubren por Suiza, las autoridades de EE.UU informan del caso Odebrecht.

¿Y donde está la moral del peruano, de las autoridades con vocación de servir y no servirse?

Me dedico a la historia económica y tengo el sesgo de afirmar que la gente es muy práctica en esto. Si tú tienes la posibilidad de robar y con una mínima posibilidad de ser descubierto, lo harás. Es cierto, la república nació con una ética ciudadana virtuosa pero no pidamos peras al olmo. Los hombres respondemos a los incentivos de la riqueza. Si no afinamos mecanismo de sanción y castigo, esto sólo con cambio de cultura, hábitos, moralidad o discursos de homilía republicana no lo resolveremos.

Usted publicó varios libros de historia económica peruana. Hubo varias épocas de bonanza: guano, salitre, pescado, cobre, y queda la impresión que no las aprovechamos.

Con las bonanzas exportadoras avanzamos. Hay una leyenda negra con esto del desaprovechamiento. Los peruanos solemos autoflagelarnos. Con el guano se hizo cosas positivas, por ejemplo, traer a Antonio Raimondi, creador de la geografía científica en el Perú, luego fundamos la escuela de ingenieros, fundamental para interconectar territorio peruano, compraron barcos a vapor. Con el caucho, azúcar, algodón, lanas, a comienzos del siglo XX, se expandió la educación escolar. Estamos descontentos porque pudo lograrse más y robado menos. Falta acuerdo en metas, por ejemplo, anuncian un aeropuerto en Chinchero, Cusco, algunos dicen: ¡no, los pájaros se espantarán! ¡Se malograrán los andenes! Otros dicen que la minería no, la agricultura sí.

¿El Perú es un país viable pese a esta coyuntura agitada?

Haber cumplido dos siglos te vacuna contra el pesimismo. Pasamos épocas terribles. Por ejemplo, el final de la guerra del salitre, ahí sí hubiese sido válida la pregunta: ¿tenemos remedio? En cambio, ahora, el hecho de recibir migrantes (venezolanos) te hace presumir que hay otra gente que cree más en el Perú que nosotros. Tuvimos cierta estabilidad, quizá te rías de lo que digo, pero hubo elecciones, los congresos no volvieron a cerrarse. A mí me gusta ver el vaso medio lleno, no medio vacío.

Al poder económico se le define como fáctico. Antes había una oligarquía, hoy se advierte una república empresarial.

Hay una oligopolización, las empresas tienden a fusionarse en grandes conglomerados y cobran un poder político, pueden corromperse y corromper. Las empresas grandes tienen capacidad para hacer grandes obras que las pequeñas no tienen. Aprovechemos la fuerza de los elefantes sin que pisen la porcelana. Ese es el arte que le toca a la política. Por un lado, los empresarios deberían tener esa moral republicana reclamada, pero no le pidas peras al olmo, el empresario está para ganar dinero y si le das posibilidades con la mano izquierda, lo hará. Ahí debe entrar a tallar el control político, fiscal, periodismo, otras organizaciones. Eso ayudará a que los empresarios actúen con una ética más honesta.

Es una característica de los empresarios peruanos la rentabilidad a la mala?

La clase empresarial en el mundo es el mismo animal, el mismo gato con garras, lo que pasa es que en otros lugares lo amaestraron. No diría que los empresarios peruanos tengan un ADN o glóbulo en la sangre que los haga peores. Incluso enfrentaron coyunturas muy duras y se sobrepusieron. Hay unos que sudan la camiseta pero hay que poner los límites.

También se habla de los poderes fácticos.

Cuando el poder político pierde legitimidad, los fácticos avanzan, o viceversa. En épocas de gobiernos populares, los poderes fácticos tienen perfil bajo. Aparecen para llenar el espacio que dejan los políticos. Hay poderes fácticos buenos y malos, están los internacionales, las ONG, organismos como el BID, FMI, la Iglesia, empresarios, universidades y medios de comunicación.

Un sector de la izquierda sostiene que una causa de la corrupción es la vigencia del modelo neoliberal.

Alfonso Quiroz identifica como otra época corrupta la dictadura de izquierda de Juan Velasco Alvarado y Morales Bermúdez. No había Congreso, la prensa estaba estatizada. Lo robado en compra de armas, desvío de dinero, para no hablar de la contratación en cargos públicos de familiares, fue muy grande. No asociaría corrupción con neoliberalismo.

¿Qué futuro le ve a coyuntura política de estos días?

Hay incertidumbre, los partidos políticos quedaron deslegitimados en crisis, se habla de nuevos liderazgos, me temo que surjan caudillos al no haber partidos políticos de soporte. ❖