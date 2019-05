Bombero usa bicicleta para llegar a incendio y apoyar a sus compañeros [FOTOS]

Al enterarse de que un incendio consumía las viviendas ubicadas en el cruce de las calles Florida y Porvenir en el distrito San Juan Bautista de la ciudad de Iquitos, el bombero Enzo Muñoz Córdova (19) decidió ir a ayudar a sus colegas. El joven estaba en su casa y para llegar rápidamente usó el medio de transporte que tenía a su alcance: una bicicleta.

La noche del miércoles 8 de mayo, Muñoz Córdova regresó a su vivienda tras haber jugado fútbol con sus amigos. Cuando ya se disponía a dormir, sus compañeros del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú le avisaron de la emergencia.

El muchacho no lo pensó dos veces, cogió al la bicicleta de de su hermano menor. Primero fue a su base a recoger su indumentaria y, después, emprendió el camino hacia el siniestro.

“Recibí el aviso de mis hermanos bomberos que había incendio, me levanté y le dije a mi madre que iba a ir. Ella no me quería mandar porque faltan tres días para su cumpleaños y cuatro días para el Día de la Madre", contó el joven al medio local Loreto Informa.

El incendio se inició en una cochera, donde se guardaban vehículos de transporte público. Lamentablemente la falta de agua y de equipamiento no permitió que los hombres de rojo puedan detener el siniestro. Así, tres casas y diez carros quedaron hechos cenizas. No hubo pérdidas humanas que lamentar.

Se presume que el fuego se inició a raíz de un cortocircuito. La PNP y personal de Defensa Civil investigan el hecho.