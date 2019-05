MTC modifica medidas de seguridad para buses

El 31 de marzo pasado, en el terminal informal de Fiori, 17 personas murieron en el incendio de un bus del cual no pudieron escapar. La tragedia no solo reveló que la fiscalización era deficiente, sino que las normas permitían que dichas unidades operen aunque no eran del todo seguras.

Un mes después de aquella tragedia, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) decidió elevar los estándares de seguridad para los vehículos de transporte interprovincial. Los cambios aprobados, casi como una declaración de responsabilidad, se relacionan directamente con los vacíos normativos descubiertos tras el incendio.

Las pericias de Criminalística concluyeron, por ejemplo, que el bus de la empresa Sajy, que contaba con el certificado de inspección técnica, tenía el chasís modificado, es decir, que no había sido diseñado para el transporte de personas.

En respuesta a esa situación, el MTC modificó el manual de inspecciones técnicas vehiculares, documento donde ahora se precisa que el chasís debe ser originalmente pensado para vehículos de transporte y que no debe haber sufrido alteraciones.

La investigación policial también determinó que el incendio se originó por una falla en el motor eléctrico del aire acondicionado. El MTC ha dispuesto que, en adelante, todos los circuitos eléctricos estén lo "suficientemente aislados" y recubiertos para que "no se permita el eventual avance de la llama" en caso de emergencias.

En esa misma línea, se estableció que el tanque de combustible del vehículo se ubique en lugares alejados de las zonas de calor, como el tubo de escape, el radiador o el motor, y que el compartimiento de este último elemento tenga "aislamiento térmico a prueba de fuego".

Otra de las situaciones confirmadas en el incendio de Fiori es que los pasajeros del segundo piso del bus no lograron evacuar porque, debido al avance del fuego y del humo, se quedaron atrapados en los pasillos que conectaban con la escalera, su único escape posible.

El ministerio ahora exige que el número de salidas de emergencia sea proporcional a la cantidad de pasajeros de cada piso o compartimiento aislado (ver infografía).

Se precisa también que el pasillo del segundo piso debe tener conexión con las puertas del primero, y que las salidas de emergencia deben estar distribuidas en igual número a cada lado del vehículo.

El MTC ahora también exige que, si la cabina de conducción se encuentra en un espacio sin acceso a la zona de viajeros, debe existir una forma de comunicación entre ambos compartimientos. En el caso del bus de Sajy, el piloto y el copiloto escaparon por una puerta independiente a la que no podían acceder los pasajeros.

Las empresas de revisiones técnicas, además, deberán verificar que los "mandos y dispositivos" de apertura de puertas de emergencia se encuentren a menos de medio metro de distancia de las mismas salidas, con el objetivo de que los pasajeros accedan a ellas con facilidad y que la tragedia de Fiori no se repita nunca más.❖