Pese a incremento jubilados aún reciben "pensiones de hambre"

Edwar Quispe

Tomás Cama Cora tiene 89 años. No le gustó mucho el anuncio del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de que las pensiones se incrementarían entre S/ 35 y S/ 85. El extrabajador minero se jubiló en 1991 con una pensión de 161 soles, le corresponde el aumento de 85 soles.

Los 31 años que trabajó como operario de maquinaria en el campo minero le dejaron secuelas de silicosis (enfermedad de las vías respiratorias), problemas de visión y sordera. Con 165 soles es imposible sobrevivir. Por eso, recurría a ingresos extras. Trabajaba como taxista o manejando camiones de carga. Si tenía suerte, podía llegar a un sueldo mínimo.

“Quién va a querer contratar a un jubilado, nadie”, reclama mientras recuerda cómo su jubilación de un millón de intis pasó a casi 160 soles en el gobierno de Alberto Fujimori.

Hizo varios trabajos para no sufrir con lo que ahora llama "pensiones de hambre".

Con apoyo del Sindicato de Pensionistas y las reformas a la Ley 19990, su pensión pasó a 415 soles. Con el nuevo aumento, esta cantidad aumentó a 500 soles. "Y eso para qué alcanza, para nada", reclama.

Otro de sus compañeros jubilados es Ceferino Huaillani, quien también trabajó en contratas mineras de Caylloma por 25 soles al día, en su mejor época le pagaban hasta S/ 50. En el 2002 lo cesaron. Su pensión era de 330 soles. El bajo monto que recibía lo obligó a buscar empleo en las mineras informales.

Su cuerpo no soportaba el trajín de la mina, se fue como estibador a los centros de abasto de la ciudad. También, padece de silicosis y problemas en las articulaciones, especialmente los brazos. "Si no fuera por mi hijo, no sé qué sería de mí. Él me ayuda a pasar mi vida", contó.

Efraín Agramonte es un extrabajador del Banco de Fomento. Recibe una pensión de 415 soles y, por el seguro, le descuentan cerca de 20 soles (4% de la pensión). Tampoco le alcanza para sufragar sus gastos esenciales.

Se vio obligado a recursearse colocando una cabina de internet y un snack en su vivienda, para que sus hijas puedan culminar sus estudios universitarios con el apoyo de su esposa, quien se encuentra en otro régimen y percibe mas de mil soles. "Ahora siquiera nos redondean a 500 soles, pero no es suficiente", dijo el pensionista.v

Pensionistas viajan a Lima

Evaristo Illacutipa Salamanca, presidente de la Coordinadora Nacional de Pensionistas de la Ley 19990, explica que el último reajuste a las pensiones se definió con el Decreto de Urgencia 105-2001. Por ello, consideraron como una burla el aumento aprobado por el MEF.

A raíz del anuncio, los jubilados se reunirán el 13 de mayo para exigir una respuesta a sus pedidos, para que haya un incremento de acuerdo al costo de vida. Solicitarán una audiencia con el presidente Martín Vizcarra y funcionarios del Ministerio de Economía. Ellos plantean un bono mensual de 900 soles. para los pensionistas.