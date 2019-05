Prefecta de Tacna dice que tiene la conciencia tranquila y pide que oren por su esposo

El caso denunciado por Jim Mike Salazar Zapana ha generado una serie de cuestionamientos contra quien es la representante del Gobierno central en la región de Tacna. La prefecta de la Heroica Ciudad, Anyela Macarena Cueto Mamani fue acusada por su esposo de ser sumamente agresiva y, además, de tener problemas con el alcohol.

La noticia surgió ayer miércoles, cuando Salazar salió ante los medios de comunicación a mostrar las dos denuncias presentadas contra la prefecta. Las acusaciones fueron realizadas entre el sábado y ayer, por presuntas agresiones contra él, sus hijos y su padre (suegro de Cueto).

La respuesta de Anyela Cueto no se hizo esperar y negó todo lo dicho por su aún esposo. Indicó que más bien ella sería la agredida, pero que nunca denunció nada porque mantenía la esperanza de solucionar los problemas con su pareja.

Hoy jueves, en horas de la mañana, también se pronunció mediante las redes sociales y ratificó que ella jamás cometió tales agresiones. Agregó que atraviesa los momentos más difíciles de toda su vida, pero que saldrá adelante cueste lo que cueste por sus dos hijos.

“Los que me conocen saben que sería incapaz de cometer todas esas calumnias que en su momento desmentiré, tengo mi conciencia tranquila y aunque hoy me encuentre sumamente adolorida con lo ocurrido confío en que Dios no me dejará sola y es quien peleará mis batallas”, escribió para sus contactos de Facebook.

La prefecta, además, afirmó que puede tener mil defectos pero que mala madre no es y pide que oren por su esposo Jim Salazar, porque el siempre será el padre de sus hijos.