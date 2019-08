Niño pierde vuelo por presunta discriminación de Migraciones

El último lunes, Rossana Zelaya Romero y su hijo de 11 años, con parálisis cerebral y ceguera total, llegaron al aeropuerto internacional Jorge Chávez con la esperanza de partir a México para que el menor se sometiera por fin a una esperada operación a las caderas. Sin embargo, todo se vino abajo luego de que personal de Migraciones cometiera un presunto acto de discriminación contra el niño con discapacidad severa.

La madre de familia denuncia una serie de irregularidades que dilataron el trámite para obtener el pasaporte electrónico del menor, como el exigirle fotografías con los ojos abiertos, pese a su discapacidad visual; o huellas digitales, cuando apenas puede estirar los dedos.

Los problemas, que comenzaron la madrugada del 27 de abril, han sido reportados ante el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) y la Defensoría del Pueblo, que advierte la urgencia de implementar protocolos y capacitaciones para una atención preferente a personas con discapacidad. "Los requisitos formales no pueden anteponerse a la salud", dice su representante Malena Pineda.

Los hechos

Después de dos años de gestiones para acceder a una operación en el hospital Shriners, Rossana (54) y su hijo de 11 años llegaron al aeropuerto para viajar a México. A la 1:30 a.m., la tecnóloga médica acudió a la oficina de Migraciones para renovar el pasaporte del adolescente, el cual vencía en junio próximo. Allí presentó la copia del boleto aéreo, vouchers de pago y otros documentos; no obstante, una funcionaria –cuya identidad no ha sido difundida por Migraciones– le exigió su tarjeta de embarque.

"Le expliqué que era un vuelo económico, por lo que el papel me lo darían a las 4:30 a.m. Le pedí que aprovecháramos para avanzar el trámite porque las dolencias de mi hijo lo vuelven irritable, pero insistía en que no lo haría sin la tarjeta. Mi vuelo salía pasadas las seis", dice Rossana, quien frente a la negativa esperó el documento y llenó el libro de reclamaciones.

Tres horas después, ya con la tarjeta de embarque, Zelaya Romero junto a su hijo con cuadriplejia espástica y una luxación bilateral de caderas retornó a Migraciones y la misma funcionaria insistió en tomar la huella digital del menor. "Le estiraba los dedos y él lloraba. Decía que no servían las tomas y que pruebe con el pulgar". A las 5:30 a.m. recién aceptaron fotos con sus manos cerradas.

También le pidieron que aparezca con los ojos abiertos en las fotos. "Él los cierra por su ceguera, así sale en su DNI. Pero no me hacían caso". Así, poco antes de las seis, sin el pasaporte y con su hijo adolorido fue a la sala de embarque, pero ya había perdido el vuelo.

La operación, coordinada y solventada durante dos años, iba a ser la más importante para el menor: le permitiría sentarse con comodidad. Ahora, Rossana solo espera que alguien resarza los gastos y recuperar el procedimiento que tanto le costó alcanzar. El 28 su hijo tenía que ser internado en México, pero hoy sigue en su casa sin mejoras.

Migraciones y Defensoría del Pueblo investigan este caso

A través de un comunicado, Migraciones ha lamentado lo sucedido y anunció el inicio de acciones administrativas. También informó que mientras duren las investigaciones, la operadora ha sido retirada de la oficina ubicada en el aeropuerto Jorge Chávez.

Por su parte, la Defensoría advirtió que investiga el caso y solicitará la versión de Migraciones, así como su protocolo de atención.

"Se debe dar facilidades y brindar accesibilidad física, de medios e infraestructura a personas con discapacidad. Debe haber trámites sencillos y buen criterio", dice Malena Pineda, quien agregó que en las escuelas hay casos similares.