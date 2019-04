La lucha de los venezolanos por un pan diario

Eucaris Flores sostiene a su pequeño hijo José de seis meses de nacido con su brazo derecho, mientras lleva barras de caramelo en su mano izquierda. Subir a las combis no es recomendable en ese estado. Teme por su pequeño y prefiere vender las golosinas en la primera cuadra de la calle Mercaderes, del Centro Histórico de Arequipa.

Mira a la gente con desconfianza y no ofrece sus productos a voz en cuello como otros de sus compatriotas, teme los comentarios agrios y mal intencionados de algunos peruanos que no aprueban su permanencia en un país donde el trabajo tampoco abunda.

“Una señora me trató muy mal un día, me hizo llorar. Me gritaba que vuelva a mi país que aquí ustedes también la pasan mal. Yo solo quiero trabajar, nadie sabe lo que sufrimos o nuestra situación, solo les pedimos compresión” nos cuenta la joven extranjera.

También es un problema sortear a la Policía Municipal, pues no está permitido vender como ambulante.

Esta joven tiene 24 años, llegó en 2017 a Perú y la primera ciudad donde se estableció fue Chiclayo. Allí también se embarazó y tuvo a su bebé. Su primer trabajo fue como mesera en un restaurante. 700 soles de sueldo por trabajar 7 días a la semana de 12 a 18 horas. Así pagaba casa y comida. El primer año el trabajo le venía bien y podía enviarles 150 soles a sus familiares en la región de Lara – Barquisemento. Hoy a las justas y puede tener dinero para pagar su habitación y comida.

Conseguir el Permiso Temporal de Permanencia (PTP) en Perú no fue difícil cuando llegó. Se lo dieron sin problema, pero su hermana que llegó a Arequipa en octubre de 2018 lo tramitó a inicios de años y recién hace dos días se lo dieron. El PTP no le aseguró trabajo estable. Debe seguir en la informalidad pues ningún empleador la contrata. En un buen día como vendedora ambulante ella saca 35 soles, en otros nada.

Entre octubre de 2018 y abril de 2019 se han registrado a 9166 venezolanos que declararon ante las oficinas de migraciones y a la policía tener como residencia Arequipa, la cifra sería mucho mayor y superaría los 15 mil. Cada día suben a los micros vendiendo golosinas, trabajan como vendedores ambulantes de comida, en talleres, como cargadores en los mercados. Son pocos los que ostentan un trabajo formal.

Otro de los compatriotas de Eucaris es Fernando Pitré Arvelo (34), un optómetra que gracias a su profesión pudo conseguir un salario de mil soles. Él se estableció en Arequipa hace un año y 8 meses, trabaja como vendedor en un consultorio oftalmológico, pero tampoco recibe los beneficios laborales.

“Por las redes sociales nos decían que con el título uno podía ejercer, sin problema, pero al llegar acá la realidad fue otra. Mi esposa es ingeniero civil y le quieren cobrar dos mil dólares para convalidar sus papeles. No lo podemos pagar”, contó.

Fernando cuenta que muchos de sus compatriotas no quieren trabajar formalmente porque eso supone descuentos de hasta 30% de su sueldo pues deben pagar el Impuesto a la Renta para sujetos no domiciliarios y 13% para el Sistema Previsional de Pensiones. Si los sueldos de por sí ya son bajos, no les quedaría mucho para vivir en Perú y encima enviar dinero a sus familiares en su país.

“Mi PTP vence en octubre, necesito un trabajo estable para presentar mi solicitud de renovación. Estoy viendo con un amigo que tiene una empresita para ver si me puede dar un recibo por honorarios, para que nos permitan seguir aquí” dijo.

Hasta agosto de 2018 la Gerencia Regional de Trabajo solo había registrado 295 trabajadores formales de nacionalidad venezolana. Según las leyes laborales peruanas la cantidad de trabajadores extranjeros no debe exceder el 20% del total del personal