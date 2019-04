Elmer Cáceres Llica niega que designe a funcionarios de la Región

Arequipa. El gobernador regional Elmer Cáceres, al ser consultado si firmó una resolución para contratar a algún funcionario antes de llevarse a cabo un concurso público, respondió: "No, no es mi función". Instantes después, agregó: "No hay favoritismo. Se contrata gente que tiene capacidad", dijo la autoridad luego de participar de la plantación de arbolitos en la planta de SEAL en Paucarpata.

Un caso de designación irregular, que fue denunciado por La República el viernes, tiene como protagonista al secretario técnico del Consejo de Seguridad Ciudadana de la Región, César Callo, a quien se designó con una resolución del 8 de enero firmada por Cáceres, pero el concurso para el cargo se realizó el 25 de marzo. Cáceres dijo que el Órgano Regional de Control Interno (ORCI) está investigando las denuncias.