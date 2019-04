Cusco: “Se identificará terreno para el relleno sanitario en Ccorca”

¿Cuáles son sus palabras a los turistas que llegarán al Cusco por el Inti Raymi?

La más cordial bienvenida para recibirlos con los brazos abiertos para que participen de una experiencia única en el mundo, la Fiesta del Sol.

¿Cuántas personas estiman llegarán al Cusco?

Aproximadamente dos millones. En junio, deben llegar entre 200 mil y 300 mil turistas.

Se debate en el Cusco la despeatonalización que su gobierno edil impulsa, pero es cuestionado porque pone en riesgo uno los títulos otorgados por Unesco.

No hay ningún proceso de despeatonalización.

Hay carros en la Plaza...

Eso es conforme al Plan Maestro del centro histórico, de que debe haber tránsito restringido. Tener dos arterias abiertas en la Plaza de Armas para el paso de vehículos es tránsito restringido y alivia y soluciona un gran problema de transitabilidad. Podemos alentar mayor peatonalización, luego de resolver algunos problemas.

¿No es marcha atrás respecto a lo hecho y lo que se hace en las principales ciudades del mundo?

No, porque las ciudades no deben ser copia ni calco de otras recetas. Tienen que ir adaptándose en la medida que se solucionen algunos problemas. Hay que solucionar la concentración del centro histórico. Las actividades económicas tienen que desarrollarse en otros polos de la ciudad. En segundo lugar, hay instituciones que deben salir paulatinamente, y además tener otros anillos viales que permitan evitar la Plaza de Armas. Así podamos ir a una despeatonalización. No creo que se trate de cerrar solo para caminar, hay que cerrar también para hacer prospección arqueológica.

En estos días sale la decisión judicial a su apelación en el proceso con el Colegio de Abogados. ¿Hay riesgo de que el Cusco se quede sin alcalde?

No. No creo que la confirmen. Ya anteriormente la anularon. Es un proceso que tiene 10 años y se usó en reiteradas ocasiones más políticamente que jurídicamente, y si se confirma, aún está la Corte Suprema. Hay bastante trecho por recorrer.

¿Continuará usted el proceso hasta la Suprema?

Derrepente quienes me denuncian, quienes están detrás de esta persecusión.

¿Es una persecusión?

Desde hace mucho tiempo. Son opositores de una gestión del Colegio de Abogados que se opusieron a que hagamos algunas inversiones como el terreno del Colegio de Abogados que compramos, incluso prestándonos recursos, y lo hicimos. Generó algunas envidias de abogados que no están contentos y son conocidos por denunciar a todos.

El alcalde de Ccorca le dio un año de plazo para retirar el botadero de Jakira. ¿Qué hará?

Ese relleno sanitario, antes botadero, es un problema de 15 a 20 años. Estamos trabajando para tener una planta de tratamiento de residuos sólidos. Estamos en la identificación de algunas áreas, que nos permitan impulsar esta planta, incluso de valorización, pero toma su tiempo. Esperamos que en el segundo semestre, podamos tener identificado el terreno alternativo y convocar a la inversión privada porque queremos alentar una solución con participación del sector privado.

El pueblo lo necesita y el alcalde da plazo es de un año...

Aquí no valen ni plazos ni ultimátum, aquí vale trabajar conjuntamente en la solución del problema con otros alcaldes distritales porque se trata de una solución no solo de Ccorca sino de toda la provincia del Cusco.

Tuve oportunidad de revisar un libro de 1er. grado sobre la Historia del Cusco que editó la gestión anterior y usted tiene un lote de 4.000 o 5000 libros. ¿Por qué no los entrega a los niños?

No es que yo los tenga. Los tenía la anterior gestión y no los entregó porque habían cuestionamientos y errores.

¿Ya se solucionaron?

Siguen con esos errores.

¿Y qué va hacer con los 4.000 libros, seguirán guardados?

Son de la anterior gestión. Me parece interesante como concepto continuarlo, pero sí se tiene que revisar algunos errores. Para eso existen organismos técnicos y lo tienen que revisar, y si eso significa gasto, un dinero, tendrán que devolver esos recursos o eventualmente tendrán que ser denunciados por la procuraduría. Pero dejemos que esas instancias realicen su labor, mientras tanto nosotros, si podemos ir mejorando el proyecto lo vamos a hacer; pero en todo caso será la gerencia de Cultura la que indique lo conveniente junto con Educación y las entidades contraloras.