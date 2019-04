Intervenciones inopinadas a agencias turísticas de Cusco inician en mayo

La ciudad de Cusco se prepara para recibir a cientos de turistas en junio, mes jubilar, y una de sus acciones será erradicar agencias de turismo informales. Para mayo se desarrollarán intervenciones inopinadas.

Eduardo Poblete, fiscal de Prevención del Delito de Cusco, señaló que la finalidad es lograr el desarrollo de actividades festivas sin mayores inconvenientes. Agregó, que algunas agencias de turismo localizadas en el Centro Histórico no tienen licencias de funcionamiento y tampoco autorización de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (Dircetur).

Poblete indicó que las evaluaciones realizadas en el 2017 revelaron que solo el 35% de agencias turísticas en Cusco son formales. Este dato continúa generando preocupación entre las autoridades.

“Incluyen almuerzos y dan comida miserable como para un gatito, sin gaseosa, sin nada. Te ofrecen el oro y el moro y no cumplen. Ya me he cansado de intervenirlos, pero lo seguiré haciendo, aunque me vuelva a cansar este año”, señaló el fiscal.

Las entidades que participarán en los operativos son el Ministerio Público, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (Dircetur) y la Municipalidad Provincial de Cusco.