¿Soy una mala feminista? Se preguntaba en un artículo la escritora canadiense Margaret Atwood 1. Ella, junto con otros intelectuales, había firmado una carta de apoyo a un profesor de la Universidad de la Columbia Británica. La Universidad, antes de iniciar una investigación e incluso de notificarle al acusado sobre la demanda, lo expuso ante los medios de comunicación como un agresor sexual, sin oportunidad de defensa. Cuando tras meses de investigación un juzgado dictaminó que no había existido acoso sexual, era tarde. El profesor despedido no fue repuesto e incluso un sector de la opinión pública lo siguió considerando culpable.

Atwood fue estigmatizada por las feministas de su país como misógina y acusada de dirigir una guerra contra las mujeres. Una “mala feminista” pues no se había puesto del lado de la denunciante. Igual suerte está corriendo Marta Lamas, feminista mexicana que en 1990 fundó y dirigió Debate Feminista, la revista académica más importante de la región. Como crítica a los excesos del #Metoo, el tsunami testimonial de las actrices de Hollywood que habían sido acosadas sexualmente por un productor, a Lamas se le ocurrió escribir “Acoso ¿Denuncia Legítima o Victimización?” 2. En este libro llama la atención sobre cómo el caleidoscopio del patriarcado se ha ido comprimiendo discursivamente en la figura de la mujer víctima, exacerbando el miedo a la sexualidad, en desgraciada coincidencia con grupos religiosos fundamentalistas.

Cual blasfema, Lamas fue también sepultada por las piedras críticas del feminismo mexicano, acusada de desacreditar a las víctimas 3. Sin negar que en muchas ocasiones se presentan violencia y chantaje desde las posiciones de poder de los varones, la autora sugiere que se ha instalado una suerte de “higienización” en universidades y centros de trabajo, pues hasta una persistente mirada de un colega o un profesor puede ser tildada de acoso. Y que esta situación trae como una de sus consecuencias la infantilización de las mujeres, y un victimismo funcional al tutelaje patriarcal. Pero ni por eso.

Como sugiere Atwood, en referencia a los juicios de Salem, en estas situaciones basta la acusación para convertir a una persona, automáticamente, en culpable. Y ante las fallas del sistema de justicia, se opta por uno paralelo, donde la palabra de la víctima tiene un valor social probatorio, y cuya herramienta más importante es el internet. Como glosa Lamas, la víctima exige escucha.

Pero no cualquier víctima. ¿A quiénes escuchamos cuando el sistema judicial peruano falla? Ciertamente no a Steffany Flores. Quizá no era conocida más allá de Los Olivos donde vivía. Ni tenía parejas o exparejas famosas, ni contactos para que las redes sociales fueran la caja de resonancia de su sufrimiento. Tenía 20 años. Al momento de escribir estas líneas era la víctima de feminicidio número 50 en lo que va del año. Fue asesinada en abril. En marzo había denunciado las golpizas de su expareja ante comisarios que nada hicieron. La indiferencia no tiene hashtag.

