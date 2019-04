Cusco: aprista Luis Wilson se enfada por frase contra Alan García [VIDEO]

El aprista Luis Wilson Ugarte decidió interrumpir una entrevista para seguir a un ciudadano que gritó “Viva la muerte de Alan”. Esto a pocas horas de conocerse el fallecimiento del expresidente Alan García Pérez. El hecho se registró cerca de la Casa del Pueblo del Partido Aprista Peruano en Cusco, este jueves al mediodía.

“Es una pena, estamos consternados, realmente es… un momentito”, dice Wilson a la entrevistadora al escuchar la frase “viva la muerte de Alan” gritada desde la calle de enfrente.

En el video difundido en el fanpage Cusco Noticias News, se observa cómo Wilson Ugarte, camina rápidamente para alcanzar al joven que gritó tal frase. “Oiga joven, ven para aquí, ven para aquí…”, continua Luis Wilson, pero el hombre opta por continuar su camino antes que hacer caso de la orden.

Inmediatamente dos hombres de confianza del aprista se le acercan y reciben las indicaciones del excandidado al Gobierno Regional de Cusco.

Al consultarle ¿Cómo lo va a recordar el Perú (a García)? Wilson afirmó que con la repentina muerte del líder aprista “la historia no ha terminado de escribirse, lo cierto que ha muero un hermano para nosotros, para mí un amigo, un compañero, a quien he conocido y a quien he visto muchas virtudes y también defectos como cualquier ser humano”, dijo.

Wilson añadió que “todavía queda mucho pan por rebanar, lo cierto es que aquí se ha procedido de una forma en la que la verdad ha tomado una decisión fatal”, justificando la decisión de García Pérez la mañana del miércoles en su domicilio en Lima.