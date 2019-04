Piden no convertir en héroe a Alan García Pérez tras su muerte

El suicidio del expresidente y líder aprista, Alan García Pérez, dividió opiniones. Mientras sus seguidores y compañeros sufrían por su inesperada partida; en la calle, un sector de ciudadanos pedía no convertirlo en héroe. El secretario general de la Federación Departamental de Trabajadores de Cusco (FDTC), Leonardo Chile Letona, envió sus condolencias a los familiares del expresidente, pero también pidió no convertir en "héroe a quien no lo merece".

Recordó que García, igual que otros malos expresidentes, estaba siendo investigado por presuntos delitos de corrupción. “La justicia, aunque tarde, ha estado procurando, desde la corriente más sana del Poder Judicial y el Ministerio Público, demostrar que este país sí tenía esperanzas de sancionar a expresidentes”, añadió.

Chile Letona pidió también no caer en el juego de atacar a los jueces y fiscales que cumplen su trabajo y lograron que el brazo de la justicia también alcance a aquellos que parecían inalcanzables o intocables. “Ante los acontecimientos recientes, quienes están en peligro son los jueces y fiscales probos. Hay que protegerlos”, pidió Chile Letona.

En tanto, en la Casa del Pueblo, en la calle Carmenkijllu del Centro Histórico de Cusco, se siente la tristeza que causó el suicidio del expresidente. Unos minutos después de que se confirmara su muerte, un grupo de simpatizantes y militantes cantaron su himno y lanzaron alabanzas a Alan García.

El regidor aprista de Cusco, Miguel Cabrera, consideró que la decisión de dispararse no constituye un acto de cobardía. Lo recuerda como buen líder: "Es una pena esta decisión. Lamento mucho la pérdida de un gran líder".

El excandidato regional de Restauración Nacional y aprista de larga data, Luis Wilson Ugarte, mostró su tristeza por la partida de "un líder y un amigo". Acudió junto a otros simpatizantes a la Casa del Pueblo para orar por el líder aprista. "Para mí, no es el mejor momento para declarar. Estoy afligido, se ha muerto un compañero del partido, un amigo", manifestó.❖

García y sus visitas al Cusco

Cusco fue uno de los destinos más frecuentes del expresidente Alan García en sus dos periodos de gobierno. Vivió varias anécdotas. Una de ellas es que, en 1986, García visitó la provincia de Canas, donde el entonces alcalde le regaló la pistola del precursor de la independencia José Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru II.