Mujer denuncia a agente de seguridad de tienda Adidas por tomarle fotos en un vestidor

Indignante. Una mujer identificada como Carla Guerra denunció que un miembro del personal de seguridad de la tienda de Adidas en el centro comercial La Rambla de la avenida Brasil, en Breña, le tomó fotos mientras utilizaba un vestidor en el que se encontraba probándose algunas prendas.

La agraviada hizo la denuncia a través de redes sociales sobre todo para también dejar constancia de la respuesta que obtuvo de los administradores de la tienda en la que ocurrió el desagradable hecho denunciado.

A través de Facebook, la mujer reseñó la cronología de cómo ocurrió la violación a su espacio íntimo, hecho perpetrado el pasado 14 de abril y por el cual denunció al agente de seguridad de la tienda, a quien identificó como Jorge Luis Colonia Geronimo, trabajador de la empresa V13 SAC.

Guerra indicó que Colonia Gerónimo, “violando mi intimidad y dignidad se atrevió a ingresar a los probadores de MUJERES, se acercó al vestidor en donde yo me encontraba y empezó a tomarme fotos mientras yo me probaba una prenda”.

Al notar la presencia del agente de seguridad, la mujer señaló que lo confrontó; sin embargo, el sujeto negó la acusación, por lo que la mujer pidió tener una copia de las grabaciones de la cámara de seguridad, pedido que fue denegado por la administración de la tienda.

“Solicité al encargado de la tienda que me entregue el video de la cámara seguridad, y ante esto, obtuve como respuesta que no era posible, ya que ellos no brindan las grabaciones a sus clientes”, indicó Guerra, aclarando que, tras ver la grabación, el encargado de la tienda solo le entregó el libro de reclamaciones y un número fijo para ponerse en contacto.

“Quiero dejar en claro que esto no es cualquier reclamo o queja hecha en contra de su tienda, señores de #ADIDASPERU, esto es un DELITO sufrido en su tienda en contra de mi dignidad e intimidad”, se quejó la afectada.

La afectada señaló, por otro lado, que ya hizo la denuncia del caso contra el agente de seguridad, y afirmó que no parará hasta que se sancione al sujeto.

“Ninguna mujer se merece sufrir este tipo de violación. Hay miles de niñas y mujeres que a diario ingresan a su tienda y no puede ser posible que se crucen con estos sujetos, que el único lugar en el que deben de estar es en la cárcel”, finalizó su denuncia la agraviada.