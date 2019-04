Perro vive encerrado en una jaula en la calle porque sus dueños “no tienen espacio”

Un perro es víctima de la frialdad de sus dueños quienes viven en la cuadra 7 de la calle Antonio Portugal, en la urbanización Los Ficus, en Santa Anita. El pobre canino permanece encerrado en una jaula de metal ubicada en el exterior de la vivienda, donde además estas personas alteran el libre tránsito.

Eva Marañón, una pobladora de la zona, denunció ante RPP Noticias el maltrato animal. Según dijo, es manso ya que sin conocerlo pudo acercarse y acariciarlo. Ante la grave situación, ha tratado de conversar para que no lo dejen en esas condiciones o se lo entreguen a ella para criarlo; sin embargo, no fue escuchada.

Arriba de la jaula hay tablas de madera y calamina. En el interior no hay cama. El ambiente suele estar mojado y contaminado, a causa de que el perro está obligado a hacer sus necesidades en el lugar.

En tanto, la esposa de David Rodríguez, dueño del can, justificó la acción porque “no tienen espacio". "No lo puede tener afuera suelto, a los perros chiquitos los quiere morder. No lo puede soltar porque puede morder a las personas o a los perros", añadió.

La mujer también señaló que el objeto "es de fierro y está empotrado" para evitar que pueda escapar y atacar a alguien. Si bien reconoció que el animal podría tener calor, indicó que "siempre lo bañan y lo sacan a pasear".