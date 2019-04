La Libertad: fiscal José Pagaza Guerra es otra víctima de la delincuencia

La delincuencia no distingue cargos o niveles. Esta vez la víctima fue el José Pagaza Guerra, titular de la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado de La Libertad (Fecor).

En circunstancias todavía difusas, un maleante entró a su departamento ubicado en el tercer piso de un edificio en la manza N de Monserrate, en La Libertad, y se robó un moderno televisor.

Quien se dio cuenta del asalto fue la dueña del inmueble, que responde a las iniciales L.M.P.Q. Tras ello, la propietaria avisó a la Policía de La Libertad.

El fiscal Mirko Cano Gamero, de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo, es quien tiene el caso ahora. Por su parte, los Peritos de Criminalística llegaron al lugar de los hechos para inspeccionar y encontrar huellas que faciliten la identificación -y captura- de los delincuentes.

Es válido indicar que el fiscal José Pagaza Guerra se encontraba fuera del país, razón por la que fue comunicado del robo vía telefónica. Pero esto sería el único atentando contra el fiscal de La Libertad. Gracias a los casos que investiga, José Pagaza Guerra ha sido amenazado de muerte en más de una ocasión. Por ejemplo, en una oportunidad unos delincuentes le dejaron en arreglo fúnebre en la puerta de su casa.

No obstante, en febrero del presente año se quedó sin resguardo, pues el agente de Seguridad del Estado que estaba encargado de cuidarlo las 24 horas del día fue retirado de su puesto por órdenes superiores. Luego de ello, no se le designó ningún reemplazo.

Lo que más sorprende de este caso en La Libertad es que un agente especial informó hace dos meses al Ministerio Público que Luis Antonio Sparrow Tapia, líder de la banda ‘La alianza del valle’, estaba conspirando matar a José Pagaza Guerra.

Esto por una venganza contra el fiscal de La Libertad, pues sus compinches cayeron en un operativo que el fiscal dirigió. Por su parte, José Pagaza Guerra dio a conocer su pesar. “Me han desamparado. Hasta ahora la policía no me ha informado acerca de la situación, no hubo aviso previo”, explicó el fiscal de La Libertad. Y agregó: “Hoy no llegó el efectivo que me cuidaba. Estoy preocupado, pues recientemente se han dictado sentencias y alguien podría vengarse”.