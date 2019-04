Semana Santa: Marcahuasi, el lugar perfecto para aprovechar el fin de semana largo

Marcahuasi o Marka’Wasi, es uno de los destinos para este feriado largo de Semana Santa favoritos por los viajeros. Al este de Lima, se encuentra esta meseta de la Cordillera de los Andes, la cual tiene un origen volcánico de aproximadamente cuatro kilómetros cuadrados de extensión.

Sobre casi los 4000 metros sobre el nivel del mar, en la altura de Huarochirí, se encuentra un conjunto atrapante de enormes rocas con formas específicas que han desatado más de una extraña teoría.

“La Casa del Protector” está rodeada por abismo, y contiene un conjunto espectacular de rocas con extrañas formas humanas y animales.

Foto: Cuponidad.

Semana Santa: El descubrimiento de Marcahuasi

Uno de los primeros exploradores en llegar a Marcahuasi fue Julio C. Tello, tras él llegó el Dr. Daniel Ruzo de Los Heros, quien investigó por años esta meseta de la Cordillera de los Andes.

Ruzo llegó a la conclusión que las imponentes esculturas eran semejantes a las que había investigado en México, Brasil, Rumanía, Francia, Inglaterra y Egipto. De acuerdo al hallazgo, pudo denominar a la cultura bajo el nombre de “masma”.

Las exploraciones de Ruzo ha brindado evidencia que hace 8 mil años los hombres no eran tan primitivos como se pensaba, sin embargo algunos optan por pensar que la erosión del viento y la lluvia a lo largo de milenios modificó las rocas.

Semana Santa: El magnetismo de Marcahuasi

La enigmática vibra que se puede sentir en Marcahuasi ha desarrollado teorías respecto a la actividad de energías en las construcciones rocosas. Se comenta que los cristales como el cuarzo que componen las rocas volcánicas contribuiría a la emisión y canalización de las altas frecuencias astrales, sumado a las corrientes de agua subterráneas que recorren las profundidades, hacen de este lugar muy atrapante para los viajeros de Semana Santa en este feriado largo.

El magnetismo del lugar, y las historias sobre avistamientos de ovnis, es otra de las características que invitan a los turistas y fanáticos de lo paranormal, a dirigirse a Marcahuasi.

Semana Santa: Los atractivos de Marcahuasi

Estas son las formas rocosas más populares de Marcahuasi:

El Monumento a la Humanidad. Una de las rocas más populares, llama la atención de mucha gente por el “perfil humano” que tiene la mole de granito.

Foto: Marcahuasi.com.

El Anfiteatro. El lugar donde la mayoría de viajeros suele hospedarse en sus carpas, pues las enormes rocas protegen a sus ocupantes del viento y frío.

Foto: Cuponidad.

Semana Santa: ¿Cuánto cuesta ingresar a Marcahuasi?

Si deseas disfrutar de tu feriado largo en esta Semana Santa deberás llegar a San Pedro de Casta, tendrás que desplazarte a la Oficina de Turismo, la cual se encuentra en la plaza, allí deberás registrarte en el libro de visitas y cancelar el respectivo derecho de ingreso.

Las tarifas promedio:

Menores de edad: S/5.

Adultos nacionales: S/10.

Extranjeros: S/20.

En la Oficina de Turismo de San Pedro de Casta podrás conseguir la información necesaria sobre guías locales, e incluso también caballos y/o mulas para transportar la carga que lleves.

Foto: Cuponidad.

Semana Santa: ¿Cómo llegar a Marcahuasi?

Si deseas dirigirte a Marcahuasi por este feriado largo de Semana Santa, primero deberás llegar a Chosica. Si deseas hacerlo en transporte público deberás seguir estos consejos:

Si te encuentras en los extremos Norte o Sur, podrás tomar la Vía Evitamiento hasta el Puente Santa Anita, donde tendrás que para tomar un bus hasta Chosica.

Si estás en el Callao o Centro de Lima deberás llegar al Paseo Colón para tomar un bus hacia Chosica.

Si te ubicas en Miraflores, San Isidro, Lince, San Borja, Surquillo o La Molina, podrás optar por desplazarte hasta la Javier Prado, donde tomarás un bus hasta Ate Vitarte. Deberás descender frente al metro de Puruchuco y tomar otro microbús en dirección a Chosica.

Si prefieres la opción de un colectivo o minivan para llegar a Chosica, tendrás que dirigirte a estos puntos:

Jr. Chota con paseo Colón.

Jr. Leticia con Abancay.

Cruce Av. Javier Prado y Av Arequipa.

Óvalo de Santa Anita

Al arribar a Chosica, llegarás al Parque Echenique. Lo siguiente para llegar a Marcahuasi será dirigirte a San Pedro de Casta. Tendrás que desplazarte al paradero de bus, ubicado en el Jr. Libertad en dirección hacia el norte.

No olvides que el bus hacia San Pedro de Casta solo sale a las 7:00 a.m a 9:30 a.m. y 13:30 p.m. a 15:00 p.m., por lo que tendrás que medir tus tiempos para no perderlo.

Foto: Marcahuasi.com.

En este vídeo de Youtube podrás escuchar la experiencia de un viajero en Marcahuasi.