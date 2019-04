Piura: UNP recibió a casi 4 mil postulantes, pero solo 107 ingresaron

Solo fueron 107 los postulantes que ingresaron en total a la Universidad Nacional de Piura (UNP) el último fin de semana, pese a que eran 3797 los que tentaron alguna de las 602 vacantes durante el Examen general Abril – I 2019.

Veterinaria, Ingeniería Agrícola, Ingeniería de Minas, Ingeniería Química, Ingeniería Electrónica, Lengua y Literatura, Enfermería y Ciencias de la Comunicación obtuvieron, aunque usted no lo crea, solo un postulante por carrera. Carreras como Medicina Humana, Ingeniería Civil, Derecho y Arquitectura si lograron cubrir largamente sus expectativas.

Incluso se dio el caso de una escuela que tuvo que declarar desierta su plana de “cachimbos” para este periodo. Se trata de la Escuela de Ingeniería Agroindustrial e Industrias Alimentarias, que se quedó sin ningún ingresante aun cuando podían recibir hasta nueve estudiantes nuevos este año.

No obstante, las autoridades académicas destacaron que el examen se haya desarrollado en un marco de transparencia y sin mayores incidencias.”Los responsables de la Universidad han manifestado que no había ningún tipo de fraude, que no había ningún tipo de suplantación y que todo se ha desarrollado dentro de la legalidad y la normalidad”, mencionó el Coronel Edward Espinoza López, Jefe de la Región Policial Piura, quien fue el responsable de recorrer los diversos pabellones de aulas.

Como se recuerda, en el año 2018 se vivió un escenario similar cuando en una de las peores estadísticas para la UNP solo ingresaron 91 de los 2700 postulantes que rindieron el examen por las 326 plazas ofrecidas.