George Forsyth sobre La Victoria: ‘‘Tenemos un gran trabajo por hacer’’

Este martes por la mañana, en La Victoria se realizó un operativo conjunto por medio del cual la municipalidad y 200 agentes de la Policía Nacional reordenaron los alrededores del Mercado de Frutas. La intervención fue dirigida por el burgomaestre George Forsyth, quien señaló que su misión es la de ordenar no solo este lugar, sino todo el distrito. ‘‘Tenemos un gran trabajo por hacer’’, indicó. Junto a él se encontraba la gerenta de Fiscalización, Susel Paredes, quien explicó que pudieron liberar la vía pública, la cual era ocupada por los quioscos que operaban sin licencia de funcionamiento, certificado de Defensa Civil y que habían invadido la vereda.

Forsyth también indicó que ocho personas que cobraban cupo a los camiones, para que puedan comercializar sus productos, fueron intervenidas. Esto luego de un largo trabajo de inteligencia por parte de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), por lo que pudieron ser atrapadas en flagrancia. ‘‘Nosotros como municipalidad no podíamos entrar a intervenir al mercado mientras las mafias estaban porque ya tenemos suficiente con todos los que nos quieren matar’’, señaló el alcalde. Los sujetos habrían cobrado 400 soles por día a cada vehículo que llegaba para vender.

‘‘Nosotros no podemos permitir que la gente se saque la mugre trabajando de manera formal y los informales estacionen en la calle a vender’’, dijo George Forsyth. ‘‘Queremos orden, queremos que el distrito mejor, queremos que el Perú mejore’’, expresó. Asimismo, anotó que tras este ordenamiento, por medio del cual se retiraron varios vehículos, se establecerá un horario de carga y descarga de productos para el Mercado de Frutas. Este será de 10:00 p.m. a 6:00 a.m., para que el tránsito en la ciudad no se vea más afectado aun.