Pasajeros defienden a colectiveros informales durante operativo [VIDEO]

El último viernes, la municipalidad del distrito de La Molina llevó a cabo un operativo contra los colectivos informales que se movilizaban en los alrededores del Molicentro. Este fue encabezado por Elvira Moscoso, quien es la subgerente de Transporte y Tránsito. La gestión del alcalde Álvaro Paz de la Barra dio inicio así a la erradicación de esta situación que ocurre en varias zonas principales, cuyas pistas han sido convertidas en paraderos.

En la intervención se hallaron a varios conductores que no contaban con licencia. ‘‘Está en trámite’’, fue la excusa de uno de los colectiveros cuando las autoridades de la municipalidad de La Molina descubrieron que no tenía brevete, mientras que otro se resistió a mostrarlo, señalando que la firma en su DNI estaba al revés. A los reclamos de los conductores se sumaron la de los pasajeros, quienes abogaron por ellos, aduciendo que estos vehículos los ayudaba a llegar más temprano al trabajo. Entre otros motivos, indicaron que los buses suelen llegar muy llenos. Una mujer que llevaba a un niño, tal como se logra ver en las imágenes, reprochaba a los inspectores la intervención de manera muy alterada, incluso después de enterarse que el chofer no tenía licencia para conducir.

Moscoso señaló que ‘‘el alcalde ha conversado y ya ha planteado que se extiendan las rutas alimentadoras del corredor rojo y de Javier Prado’’. Ella indicó que el problema es que las unidades no suelen llegar a ‘‘destinos importantes’’ de La Molina, por lo que las personas utilizan otros medios, en este caso colectivos, para salir del punto en el que se encuentran y así interconectarse.