Clubes de la Liga 2 están preocupados

Las alarmas comenzaron a encenderse en la Liga 2. Y es que la Federación Peruana de Fútbol (FPF), organizadora del torneo, tiene proyectado iniciar el certamen en la tercera semana de abril y los clubes están desesperados porque mientras no jueguen no tendrán taquillas importantes, ni contrato con la televisión para respaldar la campaña.

Esta fue la común preocupación de los directivos de los diferentes elencos que jugarán la Liga 2.

En declaraciones a La República, por ejemplo, César Alva, presidente de Juan Aurich, señaló que los clubes tienen que cumplir con el contrato de jugadores.

“Si se posterga el inicio del campeonato, cómo vamos a pagarles a los jugadores. Necesitamos el respaldo empresarial y que el campeonato comience. Mientras no se juegue, no tenemos contrato por derecho de televisión y tampoco taquillas, no es lo mismo un amistoso que un partido oficial”, señaló el directivo.

Salvo Atlético Grau de Piura que tiene un fuerte respaldo económico, el resto de clubes la pasa mal en cuanto al financiamiento de sus planteles.

Además, la FPF aún no ha determinado cuánto dinero ingresará a cada club por concepto de televisión.