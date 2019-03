Incertidumbre para el futuro del nuevo hospital de Sullana

La construcción de los nuevos hospitales para la región Piura, tanto para las ciudades de Sullana (mediana complejidad) y Piura (alta complejidad), sigue siendo un misterio y cada día que pasa la desinformación se apodera no solo de las autoridades de todos los niveles, sino también de la población que debe atenderse en estos nosocomios.

En el caso del hospital de mediana complejidad para Sullana no hay nada seguro ni confirmado que se vaya a hacer por una Alianza Público Privada (APP) o por una inversión pública o que se vaya a desligar de Piura, tal como lo advirtió el premier Salvador del Solar, advirtió el actual director ejecutivo del nosocomio chirense, Iván Calderón Castillo, en conferencia de prensa, donde estuvo acompañado de los médicos del establecimiento.

Indicó que existe una desinformación en todos los niveles a pesar de que participan de reuniones; sin embargo no se aclara el panorama. “Lo que es cierto es que aún no se da la viabilidad del proyecto de ambos hospitales, aun la empresa proponente (Graña y Montero) no presenta el informe final de las observaciones levantadas para poder decir si hay una sobrevaloración o no. Solo estamos hablando a base de que ‘dijeron’. Los consejeros del gobierno regional son los únicos que podrán dar la viabilidad al proyecto por APP de ambos hospitales luego de ver el informe final”, indicó.

En otro momento aseguró que “si no se llega a acuerdos de los costos sobrevalorados, si la empresa proponente no ajusta gastos, entonces tendremos que optar por otros caminos, en este caso el de la inversión pública”, sentenció.

Reunión con Vizcarra

En tanto, médicos del hospital de Sullana también participarán en la reunión con el ministro de Economía y el presidente de la República Martín Vizcarra, el gobernador regional Servando García, congresistas piuranos, consejeros regionales, para este 27 de marzo en Lima, donde exigirán al presidente sincerar (de darse por inversión pública) el presupuesto para tan importante obra.

En tanto el vicepresidente de la Federación de Médicos de Piura, el urólogo Nelson Carrasco, indicó que como sullaneros exigirán que el hospital para la Perla del Chira se dé, sea cual sea el camino de inversión, pues ya son 15 años de lucha en que ya son dos proyectos que se desecharían por la indiferencia e insensibilidad de las autoridades centrales.

“Esta vez escucharán nuestra voz de protesta, no queremos que nos releguen más. Seguimos atendiendo y dando atención en pésimas condiciones, ya no podemos seguir trabajando en estas condiciones, queremos el hospital ya, caso contrario estaremos convocando a todas las provincias que conforman la subregión Luciano Castillo Colonna para defender lo que nos corresponde”, dijo en tono enérgico Carrasco Castillo.

De otro lado indicó que tiene el compromiso del gobernador regional de invertir 5 millones de soles de canon y sobrecanon para el mejoramiento y equipamiento de la sala quirúrgica, para evitar que se paralicen las operaciones a pacientes.