Jorge Muñoz afirma que aún hay obras paralizadas que dejó la gestión anterior [VIDEO]

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, se pronunció sobre la situación de algunas obras, las cuales todavía se encuentran paralizadas de la gestión anterior. Él señaló que los trabajos quedaron detenidos por acuerdos hechos entre las concesionarias y el exburgomaestre Luis Castañeda Lossio.

‘‘Hace unos días recibí la visita de un grupo de empresarios que tiene la concesión de lo que es la ampliación del zanjón de la zona sur, la ampliación del Metropolitano, la construcción de dos vías alternas que no pagarían peaje, cosas muy beneficiosas, pero cuando los recibí me encontré con que esa concesión está suspendida hasta junio de este año. Eso por razones que no tienen ningún sentido’’, afirmó el burgomaestre de la Municipalidad de Lima.

Asimismo, dijo que en el momento de la suspensión no hubo diálogo, según le indicaron los empresarios. ‘‘El alcalde que me presidió (Luis Castañeda) tenía mucho temor de poner un peaje ahí (en la zona sur de Lima) porque había tenido una mala experiencia con Chillón’’, señaló; no obstante, consideró que esas cosas debieron haber sido explicadas a la ciudadanía para que pueda entender y enterarse de que iba a haber un peaje y vías alternas.

Además, la autoridad edil también indicó que hay obras que comprenden el proyecto de los Panamericanos que no se podrán culminar dentro del cronograma. ‘‘No se terminaron de licitar, recién nosotros hemos terminado de hacerlo y las hemos puesto en funcionamiento’’, afirmó. Jorge Muñoz dijo que su gestión está priorizando las rutas críticas y que el resto de obras se finalizarán después del evento deportivo.