Exalcalde habría dado constancias a familias que viven en quebrada

Trujillo. La gestión municipal anterior del distrito de Huanchaco habría entregado certificados de posesión a familias ubicadas tanto en el cauce como a los costados de la quebrada El León, una zona de riesgo de registrarse fuertes desembalses de agua y lodo.

Unas 2000 familias viven en la actualidad cerca al cauce de la quebrada El León, a inmediaciones de los centros poblados El Milagro y Víctor Raúl, según reporte de Defensa Civil de Huanchaco.

Ahora, los pobladores que habitan esa franja marginal se niegan a ser reubicados a otros lugares y, muy por el contrario, reclaman se les renueve dicho documento, lo cual es imposible ya que no se encuentran en la data de la comuna, denunció el burgomaestre Estay García Castillo, quien responsabilizó de esa situación a su antecesor José Ruiz Vega de Alianza Para el Progreso (APP).

Los certificados, según la autoridad, son fraudulentos y fueron entregados durante la campaña electoral municipal y regional anterior para tratar de captar votos en favor del candidato de APP.

García anunció que ante la negativa de las familias de salir del lugar pedirán la intervención del Ministerio Público.

“Denuncia es falsa”

Ruiz Vega calificó como falsa la denuncia del burgomaestre y aclaró que los alcaldes no entregan directamente constancias de posesión sino que ello está bajo responsabilidad de los funcionarios de la Gerencia de Desarrollo Urbano y la Subgerencia de Catastro.

“Al menos yo no he firmado ningún documento de posesión. Las autoridades están prohibidas de hacer ello. Estay García debe precisar quién entregó los certificados, a qué manzanas, familias, lote o sector. Su denuncia no tiene ningún sustento”, puntualizó.

De otro lado, Ruiz Vega negó haber dejado obras inconclusas, tal como denunció el también burgomaestre huanchaquero. “Los trabajos están avanzando. No se han paralizado”, acotó.

Clave

La Contraloría de la República investigará nuevamente la gestión del exalcalde José Ruiz Vega. Un nuevo equipo auditor se instalará en el ayuntamiento de Huanchaco para indagar sobre presuntas irregularidades en la ejecución de obras y de contrato de personal.