Una semana después, no hay culpables por daños en Paucará

Una semana después de los hechos, los cuatro civiles heridos en los disturbios de Paucará, en Huancavelica, siguen sin conocer a los responsables y por qué fueron blanco de disparos. Están internados en el hospital de la región y desde ahí niegan haber participado en la toma de la comisaría y en la quema de vehículos policiales.

También señalan que la Policía perdió el control, pues eran superados en número por los comuneros que reclamaban tomar la justicia en sus manos y linchar a tres detenidos.

Dos de los heridos recuerdan los hechos y lamentan que la violencia se haya impuesto en ese apacible distrito de la provincia de Acobamba.

David Aguirre Montes (38) señala que había ido a recoger a sus hijos que jugaban fulbito en un campo cercano a la comisaría, cuando de pronto se vio envuelto en la trifulca.

“La Policía empezó a tirar bombas lacrimógenas y traté de salir del lugar con mis niños, pero una bala me cayó en la pierna. Estuve tendido en el piso, nadie se atrevía a socorrerme por miedo a los disparos".

Aguirre Montes es agricultor y tiene 6 hijos en edad escolar. “Me han dicho que tengo roto un hueso y me van a referir en las próximas horas a Huancayo o Lima, pero lo que más me preocupa son mis hijos que están abandonados en la chacra, ya que mi esposa está a mi lado".

El estudiante Isaac Taipe Aguirre (18) es otro de los heridos. Él recibió un balazo a la altura del abdomen y está internado en el área de cirugía del mismo hospital de Huancavelica.

“Yo soy de Andabamba y ese día retornaba a mi casa, pero no había pase, la mayoría de las vías estaban bloqueadas. Por eso dejé mi motocicleta. Había mucha gente en la zona. Cuando estaba caminando cerca de la comisaría me cayó una bala. Sentí que me quemaba y luego vi la sangre en mi abdomen. Caminé 10 metros y me caí al piso, luego mi familia me llevó al centro de salud", señala. ❖

