La Victoria: comerciantes ambulantes de la Av. Aviación realizan plantón frente a municipio [VIDEO]

Asociaciones de ambulantes de la avenida Aviación hicieron un plantón frente a la Municipalidad de La Victoria para mostrar su rechazo a la reciente ordenanza 298 que prohibe el comercio ambulatorio en Gamarra y sus alrededor. Ellos pidieron diálogo con las autoridades ediles para que puedan ser reubicados.

“Está derogando la ordenanza 035 del año 2011, esa ordenanza consideraba al ambulante como un trabajador, lo reconocía y le daba derechos. Lamentablemente, el alcalde Forsyth ha derogado esa ordenanza y ha desconocido los derechos fundamentales de los trabajadores como al trabajo y al libre comercio", dijo un vocero del gremio.

Además, también denunció que la ordenanza emitida durante la gestión de George Forsyth va en contra de otras anteriores e, incluso, de mayor rango.

Así, señaló que su demanda se basa en la ordenanza 1787 de la Municipalidad de Lima Metropolitana, la cual promueve la reconversión laboral del comerciante ambulatorio no regulado. Asimismo, la Ley Orgánica de Municipalidades reconoce que las comunas distritales deben “regular y controlar el comercio ambulatorio, de acuerdo a las normas establecidas por la municipalidad provincial”.

“Trabajamos en la avenida Aviación, en la vereda, queremos que nos deje trabajar hasta que se regule el comercio ambulatorio en el distrito. El desorden no es culpa del ambulante, es culpa de las autoridades que le ha permitido que se [coloque] en sitios que no debían estar. No hay diálogo”, agregó.