Capturan a hombre que ofrecía drogas por redes sociales [VIDEO]

Sebastián Zapata de 25 años, es el sujeto que usaba las redes sociales para vender droga por delivery. Los agentes del equipo de inteligencia de la División Policial Sur de la PNP, lo intervinieron cuando intentaba reunirse con uno de sus clientes, en el distrito de San Juan de Miraflores.

Una vez detenido, el hombre se mostró arrepentido e incluso se atrevió a dar un consejo a los jóvenes para que no sigan sus pasos y no se dediquen a estas actividades ilícitas ya que no les traerán buenos resultados.

"Estoy bien arrepentido. No se dediquen a estas cosas porque no los va llevar a nada bueno. Esto solo los va llevar a la cárcel o al cementerio", se escuchó a decir al hombre aparentemente arrepentimiento por sus actos.

Al revisar sus pertenencias, la droga fue hallada en su ropa interior; mientras que en su celular, se vio que tenía una larga lista de clientes entre los que se encontraban estudiantes universitarios y colegiales, a los que ofrecía una variedad de drogas y pactaba para reunirse y culminar la transacción.

Ahora, el joven microcomercializador se encuentra detenido por la Policía Nacional y tendrá que responder por el delito de tráfico ilícito de drogas.