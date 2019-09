Profesor es denunciado por realizar tocamientos indebidos dentro de bus público

Un nuevo presunto caso de delito sexual dentro de un bus de transporte público se registró el último lunes en San Juan de Miraflores. Un joven denunció a un profesor de realizarle tocamientos indebidos mientras ella dormía cuando se transportaba en el vehículo.

A través de un video difundido en Facebook, se ve al presunto abusador ser increpado y retenido por los pasajeros del bus de la línea 73, mientras que la denunciante lo grababa en todo momento.

Según la joven, el acusado es un profesor de inglés y se sentó a su costado en el bus. En todo momento la quedaba mirando y escribía en unas hojas. Ella se quedó dormida y cuando despertó se percató que el hombre le estaba tocando sus piernas, a lo que reaccionó y pidió el apoyo de los pasajeros quienes lo retuvieron.

Dentro del bolso se encontró una peluca y libros de Inglés, en los que tenía muchas hojas. En una de ellas encontró las frases que escribió cuando miraba a la joven. "Me gusta tu rostro, tus labios, me gustaría tocarte", entre otras frases obscenas, indicó la denunciante que leyó en la respectiva hoja.

"Qué crees que no sé que me has tocado la pierna mientras yo he estado durmiendo?", le gritaba sollozando la joven denunciante. Los pasajeros le quitaron su mochila y lo retenían hasta que las autoridades de seguridad lleguen.

El denunciado en todo momento negaba lo sucedido; sin embargo, intentó esconder la hoja en la que encontraron los escritos dirigidos a la joven y pedía que no lo lleven a la comisaría.

El personal del serenazgo de San Juan de Miraflores entró al bus para bajarlo y luego fue entregado a agentes de la Policía Nacional. Los testigos lo llamaban "mañoso" y "abusador".

Al finalizar el video se ve cuando el hombre es ingresado al patrullero de la PNP junto a la joven para dirigirse a realizar la denuncia por tocamientos indebidos. Según los testigos el acusado es un vecino de Villa El Salvador.