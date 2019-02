Se agudiza pleito entre legisladoras de Cusco

No han pasado ni dos meses desde el inicio de la gestión y la consejera regional de La Convención, María Becerra, podría ser suspendida por 90 días y retirada de la Comisión de la Mujer y la Comisión de Ética.

La consejera de Anta, Victoria Santa Cruz Vargas, impulsa la moción de suspensión, porque Becerra la habría insultado y discriminado en los pasillos del Legislativo regional, luego de una reunión desarrollada a inicios de semana.

Santa Cruz alega que incurrió en la causal de indisciplina como consejera; además, en faltamiento de palabra y otras contra un consejero o distintas autoridades. "Me dijo coludida y eso es un insulto. Yo no me he coludido con nadie", dijo Santa Cruz. Becerra, en una conferencia de prensa, acusó a la secretaria técnica del consejo, Reyna Loayza, y al presidente del consejo, Jorge Luis Segura, de estar impulsado acciones de amedrentamiento contra cinco legisladores que se pusieron decididamente en la vereda de la oposición.

"Tengo la sensación de que nos van a amedrentar. La abogada Reyna está generando este clima negativo y el presidente quiso poner en debate esta moción en una sesión extraordinaria", dijo.

Loayza negó los señalamientos de la legisladora. Negó que sea conflictiva. Aseguró que el pedido de suspensión debe darse en el marco de las normas.

El afán es molestar, según Becerra, y este surge porque votaron en contra de la designación de Loayza como secretaria técnica. "'Vergüenza de mujer' y 'coludida', eso fue lo que le dije. No la discriminé, sino que en plena sesión ella me dijo placera y yo le respondí después de la sesión", precisó Becerra. Victoria Santa Cruz negó haberla tildado de placera.❖