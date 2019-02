El reclamo de Tacna y Moquegua a Southern

Las autoridades de Moquegua y Tacna planean arrancarle un mayor aporte económico a Southern, la minera que explota cobre en Toquepala y Cuajone, yacimientos en ambas regiones.

El gobernador de Moquegua, Zenón Cuevas, se reunió ayer con dirigentes.Tienen previsto hacer lo propio con burgomaestres distritales y provinciales, el próximo martes. Cuevas se propuso socializar la propuesta, luego pedir al Gobierno para que intermedie con el reinicio del diálogo. Desde diciembre del 2014, se instaló un espacio de diálogo con la minera que no prosperó.

La negociación fracasó por la falta de acuerdo entre ambas partes.

Durante su gestión, el exgobernador de Moquegua Jaime Rodríguez no retomó el trato. Cuevas sostiene que, de acuerdo al Decreto Supremo 120-2018-PCM, ya no existen mesas de diálogo, por lo que con el visto bueno de la población buscará un trato directo. Al otro extremo, los alcaldes de la provincia tacneña de Candarave exigen a la empresa que informe cuánto queda de los S/ 250 mllns. en el Fondo de Desarrollo, en qué se gastó desde 2013. El alcalde Rodolfo Nina sostiene que los burgomaestres de los cinco distritos planean renegociar. Afirman que las obras hechas no mejoraron las condiciones de vida de los pobladores.