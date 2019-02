Surco: mujer denuncia que masajista le realizó tocamientos indebidos en spa

Una joven de 21 años, quien prefiere mantenerse en el anonimato, denunció haber sido víctima de tocamientos indebidos por parte del dueño del spa-peluquería ‘Tijeretazos’, ubicado en la primera cuadra de la avenida El Sol, en el distrito de Surco.

“Él me había insistido varias veces con que venga a hacer unos masajes reductores, entonces yo pensé que simplemente no quería perder cliente y quería que pruebe esta técnica para que las siguientes obviamente yo las pague”, dijo.

Según narró la presunta víctima, Joselito Herrera la atendió y la llevó a uno de los ambientes del segundo piso del local para aplicarle una crema reductora. Sin embargo, al entrar al cuarto, el hombre apagó las luces y empezó a hostigarla.

“Cuando yo me volteo, ahí es donde él aprovecha, me baja un poco el pantalón y me dice ‘no te preocupes que esto es para los masajes’, apagó las luces, puso música y empezó a hablar cerca a mi oreja”, detalló a Panamericana.

La joven contó que el estilista, quien presume haber atendido a varios figuras de la televisión, le dijo que sentía una atracción hacia ella y pensaba que era correspondido, luego la pegó a su cuerpo y le tocó por la parte de atrás.

El hombre, por su parte, negó los hechos y afirmó que le aplicó la crema reductora delante de su hijo. Aseguró que la joven busca desprestigiarlo porque le cobró una deuda de S/ 150.

“No quería pagarme al comienzo, porque quien quiere pagarte no te excusa y excusa, que mañana, pasado mañana, la próxima semana voy y después te bloquea del Facebook y Whatsapp y ya no quiere darte la cara”, señaló Herrera.

La mujer presentó su denuncia en la comisaría y manifestó estar dispuesta a pasar todas las pruebas que confirmen su versión, ya que el local no cuenta con cámaras de seguridad para comprobar los hechos.