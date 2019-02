La Molina: alcalde buscará que no se construyan más viviendas en el distrito

El alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, afirmó que no autorizará nuevos proyectos de construcción de viviendas por un tiempo transitorio, ya que actualmente el distrito “no da para más”.

En esa misma línea, aseguró que no aprobará la ejecución de proyectos que dejó la gestión del anterior alcalde, Juan Carlos Zurek, valorizado en un total de S/ 30 millones.

“El distrito no da para más, no como espacio geográfico, sino por nuestro diseño urbanístico, para albergar personas, porque no tenemos las soluciones viales adecuadas. Cuando las haya, en 7 u 8 años más, bienvenida será toda inversión en nuevas viviendas”, señaló.

El burgomaestre de La Molina dijo que busca que no se construyan más viviendas para evitar más densificación poblacional, que trae consigo más densificación vehicular. Detalló que el problema del caos vehicular es en gran parte causa de la depreciación de las viviendas.

“Nosotros les damos paso a todas las inversiones menos a eso. No (se construirán) más viviendas por un tiempo transitorio”, dijo en entrevista a Gestión.

Por otro lado, las propuestas de inversión privada que sí tendrán el visto bueno de Álvaro Paz de la Barra son aquellas relacionadas a la cultura y el deporte.

Según contó, en el corto tiempo que lleva en ejercicio, han llegado a su despacho propuestas de inversión por hasta S/ 43’000,000: en el parque ecológico de La Molina (S/ 18’000,000), un centro cultural (S/7’000,000) y tres estacionamientos subterráneos (hasta S/ 18’000,000).