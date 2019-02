Cajamarca: detienen a su sujeto ebrio quien presuntamente agredió a su padre

Un sujeto fue detenido por la Policía Nacional, luego de ser denunciado por sus familiares, debido a que este agredió física y verbalmente a su padre, en la provincia de Jaén, hecho que desencadenó incluso, en un ataque feroz contra el personal policial que lo intervino.

El agresor fue identificado como Elio Elvar Marcos Campos (44), quien según declaraciones de su propio padre y hermanos, este llego hasta su chacra ubicada en el sector Yanayacu y lo empezó a violentar, siendo defendido por sus familiares.

La víctima fue identificada como Guillermo Gonzalo Marcos Quispe (75), quien entre sollozos comento a la policía de cómo se suscitaron los hechos, “el llego borracho hasta mi casa, me grito y luego me agarro a puñetes y patadas, mis demás hijos han defendido, si no, quizás, me mataría al encontrarse en ese estado”, detalló.

Los familiares alertaron a la policía del hecho y estos acudieron al llamado, ubicándolo en el segundo piso de un local del terminal Sol Del Norte, tras ser intervenido fue conducido al patrullero, fue aquí donde empezó el forcejeo con un policía el cual termino con heridas, en la oreja derecha y el índice derecho producto de las mordidas que le propinó el detenido.