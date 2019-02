Vicegobernador de Arequipa pide la cabeza de 3 funcionarios

Arequipa. En la interna del Gobierno Regional de Arequipa no hay paz por el fuego cruzado que libra el vicegobernador Walter Gutiérrez con el entorno cercano al titular del pliego, Elmer Cáceres Llica.

Hace unas semanas, Gutiérrez indicó que no veía al gobernador en su despacho y que le era difícil concertar una reunión con él para coordinar los proyectos de inversión regional. Un claro jalón de orejas que parece haber afectado a otros funcionarios cercanos a Cáceres.

El jueves, la gerenta de Desarrollo Social, Celina del Carpio, aseveró que el vicegobernador Walter Gutiérrez nunca estaba en su oficina. La respuesta de este fue que al contrario, él la había buscado y tampoco la encontraba. La paz no cesa.

El vicegobernador no se calló nada. Hizo hincapié en el hecho de que en varias gerencias no había el personal idóneo.

Puso como ejemplo el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (Coer). Esa oficina fue criticada porque no pudieron dar datos correctos al ministro de Agricultura y Riego, Gustavo Mostajo, tras los huaicos que asolaron el distrito de Aplao (Castilla). "Esa fue responsabilidad directa del gobernador", apuntó.

Pero no fue la única gerencia. "Defensa Civil (Coer) no es la única, hay varias gerencias. Fernando Arenas, en la Gerencia de Infraestructura, no está en condiciones y viene del gobierno anterior. También vemos problemas en Transporte. Los trabajadores estaban por hacer una huelga, que hemos tratado de tranquilizar. A ellos se les trata de atribuir los problemas del gobierno anterior".

No se detuvo allí. Para el vicegobernador, el gerente de Autodema, Marcelo Córdova, tampoco da la talla para conducir el futuro de Majes Siguas II.

Además ya pasó mes y medio de gobierno. Falta poco para la rendición de cuentas prometida por Cáceres Llica al inicio de su gestión.

La C se unirá a partidos políticos

Walter Gutiérrez, en su calidad de fundador del movimiento Unidos por el Gran Cambio, la "C", anunció que iniciaron conversaciones con partidos y movimientos de izquierda del sur del país. Esto para formalizar una coalición concertada con miras a las elecciones presidenciales al 2021.

Gutiérrez señaló que ya se reunió con políticos como Verónika Mendoza y Gregorio Santos. Este 23 y 24 de febrero volverán a reunirse.