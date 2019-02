Detienen a 'Loco Aldo' tras intentar quemar casa de ex cuñada

El expresidiario Aldo Valle López Merino, quien abusó sexualmente de la actriz Leslie Stewart, fue capturado la noche de ayer al ser acusado de intentar quemar la casa de la familia de su ex pareja y madre de sus hijos en Mirones Bajo, Carmen de la Legua, Callao.

El también conocido como 'Loco Aldo’ fue denunciado en enero pasado por agresión física hacia sus hijos y expareja. A pesar de la denuncia, Valle continuaba libre y seguía amenazando a la familia de su ex pareja.

Según declaraciones de su excuñada, Diana Villanueva, el denunciando hechó combustible en las conexiones de gas natural de su vivienda Callao y pintó las paredes con su propia sangre.

Valle al ser descubierto por el hijo de su excuñada intentó atacarlo con un cuchillo y lo persiguió por varias cuadras. Agregó que también intentó incendiar la casa de su tía.

Exigen que no dejen libre al 'Loco Aldo' por ser un peligro para su familia. “Si a él lo sueltan, él va a cumplir su amenaza, y esto será un feminicidio más, porque él me ataca a mí por mi condición de mujer por ser yo vulnerable. A mí y a mis hijos”, señaló la ex cuñada.

Aldo Valle lo niega

El acusado, Aldo Valle, negó lo sucedido y acusó a su ex pareja de quitarle a sus hijos. Luego de ser detenido fue llevado a un centro de salud por los cortes que se habría autoinfringido.

“Es totalmente mentira, eso es falso. Le he entregado 10 años de mi vida, jamás haría eso, yo tengo hijos”, indicó Valle, quien en estos momentos se encuentra detenido en la comisaría de Mirones Bajo.

Aldo Valle estuvo tres años en prisión por violar a Leslie Stewart y fue detenido por violencia hacia su madre y hermano, y resistencia contra la autoridad.