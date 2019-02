Alcalde Jorge Muñoz aclara que serenos dejarán de usar armas no letales en Lima

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, ha decidido combatir la delincuencia de manera preventiva y coordinada con la Policía, antes de enfocarse en generar mayor violencia con el uso de armas no letales en las calles por parte de los serenos.

"La gestión anterior compró y utilizó en algunos momentos armas no letales (100 pistolas con balines de CO2). Yo dije que no íbamos a utilizarlas porque puede generar más violencia. Vamos a trabajar de la mano con la Policía Nacional", señaló Muñoz Wells durante el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana realizado en el Palacio Municipal. "Vamos a estudiar qué hacer con el armamento. No tengo noción del detalle de cuánto costó, pero se va a ver el uso adecuado", dijo el alcalde.

Muñoz aseveró estar convencido de que la lucha contra la inseguridad es una batalla a largo plazo y debe estar acompañada por una iniciativa laboral y social que impida a los jóvenes insertarse en el mundo del hampa. "La educación, la cultura y el deporte son eslabones remotos de la seguridad ciudadana, y confiamos en apoyar a los jóvenes". ❧