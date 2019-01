Cusco: entre lágrimas piden explicaciones por muerte de madre tras parto [VIDEO]

Desconsolado. Graciano Velásquez Tito vive en carne propia el dolor de perder una hija. El último miércoles, Maricruz Velásquez Puma de 27 años murió luego de dar a luz a su bebé en el hospital Alfredo Callo Rodríguez. Sus familiares aseguran que la mujer llegó sana y sonriendo al nosocomio, por eso no se explican cómo se produjo su deceso.

La gestante proveniente del distrito de San Pablo, provincia de Canchis, en Cusco, llegó al nosocomio en horas de la madrugada luego de presentar los dolores propios de labor de parto. Personal médico la recibió y enseguida le hicieron una cesárea para extraer el bebé. Horas después, su familia recibió la terrible noticia de su muerte.

Según informó personal de Hospital Alfredo Callo Rodríguez, la muerte de la joven fue ocasionada por un problema de presión arterial. Pese a esto, el acongojado padre no cree en esa versión y asegura que personal médico no le explico exactamente qué sucedió con su hija. "La bebe está sana, la están atendiendo, pero su madre ha fallecido, no me explico hasta ahora” cuenta con la voz entrecortada.

Grande es la preocupación de los padres de Maritza, debido a que, la bebé ha quedado en la orfandad. Además, refieren que no cuentan con los recursos para mantenerla ya que provienen de una comunidad campesina.

Ante los cuestionamientos, el director del Hospital Alfredo Callo Rodríguez, Alfredo Condori Cáceres destacó el trabajo de su personal asegurando que no se produjo negligencia médica. La gestante llegó con diagnóstico de preclamsia, por lo que se complicó su situación, explicó.