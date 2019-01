Nuevas autoridades de Arequipa no pueden solucionar problema de la basura

Hoy se cumplen 30 días, desde que las nuevas autoridades distritales y provinciales asumieron sus cargos. El manejo de la basura se ha convertido en uno de sus mayores problemas. En varios distritos, las autoridades no lograron solucionar la contrariedad, lo que pone en peligro la salud de la ciudadanía.

Uno de los casos más graves se encuentra en la plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres, ubicada en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero. Los comerciantes, situados en la avenida Vidaurrázaga, han convertido cada poste de la vía en un muladar. Frutas, verduras y otros restos orgánicos son amontonados en grandes rumas a cualquier hora del día. Algunos ambulantes usan estos montículos como su despensa, para reciclar lo que otros botaron y ponerlo de nuevo a la venta.

Cuando la nueva gestión ingresó, encontró que ocho de las 13 compactadoras de la municipalidad distrital no funcionaban. Las restantes son insuficientes para recoger la basura, asegura el encargado de Limpieza Pública del distrito, José Linares. Lo peor es que no hay forma de arreglar los carros, ya que aseguran en el municipio que no se cuenta con presupuesto y que se deben más de S/ 200 000 al mecánico.

Aunque Bustamante cojea, el distrito de Chala, ubicado en Caravelí, no camina. La única compactadora que posee la municipalidad dejó de funcionar y no se puede recoger la basura de los más de 9000 habitantes. El sistema hidráulico del camión, que se usa para recoger la basura, empezó a fallar en diciembre del año pasado.

Varias inspecciones

Estos dos hechos fueron advertidos por la Contraloría, que realizó una inspección simultánea en 40 distritos de la región. Alberto Arteaga, gerente de la sede del organismo en Arequipa, señaló que las nuevas autoridades debieron dar cuenta de que iban a sufrir estos inconvenientes, cuando realizaron el proceso de transferencia de gestión. El objetivo de este operativo es evidenciar problemas y que se dé solución en un corto tiempo.

Otro de los hallazgos fue la utilización de botaderos informales por parte de municipalidades. Pese a que se señaló que El Cebollar de Paucarpata se clausuraría a fines del 2018, personal de Contraloría detectó que se seguía usando. Juan Carlos Toledo, subgerente de Relaciones Públicas de Paucarpata, indicó que sí se cerró el lugar.

Lo que ocurre es que ahora es usado como un centro de acopio de basura. Todas las compactadoras dejan sus residuos, para que un camión de mayor capacidad lleve lo recolectado al relleno sanitario de Quebrada Honda. OEFA deberá evaluar si esta práctica no contamina a la población que se encuentra cerca al botadero. También hay un botadero en Pampacolca.

Culpan a otra gestión

Algo en común es que varias compactadoras de los municipios se encuentran malogradas. En Paucarpata, solo funcionan cuatro de las siete que hay. Mientras que, en el distrito de Miraflores, la mitad de su flota se encuentra operativa y el resto malograda. Luis Aguirre, alcalde de esta municipalidad, señaló que, en el proceso de transferencia, no le dieron información sobre la situación de la flota vehicular.

En Cerro Colorado, se encontraron 200 contenedores guardados, que no se pueden usar por falta de implementos.

Las anteriores municipalidades se encuentran en la lista de deudores del relleno sanitario. Jose Luis Narro, gerente de Servicios al Ciudadano de la municipalidad de Arequipa, señaló que todas las municipalidades están debiendo cerca de un millón de soles por este servicio. Si no pagan, podrían complicar más su situación, ya que se les prohibiría el ingreso.

Colapsó desagüe de Andrés Avelino Cáceres

A fines del año pasado, se entregó la obra del intercambio vial del óvalo de Los Bomberos. Una de las observaciones que tuvo esta construcción fue la interrupción del baipás por una tubería de desagüe. Para concluir la obra, se cortó el flujo y se desvió a otras tuberías de menor capacidad. Se tenía que realizar un nuevo empalme, para que en época de lluvias no ocurrieran colapsos.

Sin embargo, esta obra no se llegó a concluir. Ayer las calles de la plataforma comercial se vieron inundadas de aguas servidas, que carcomieron las vías. La Contraloría tomó en cuenta ello y pedirá información a la municipalidad y Sedapar sobre la obra.