Sujeto acusado de agresión e intento de feminicidio es puesto en libertad [VIDEO]

En Amazonas, Ilma Romero Sánchez, gestora local del programa Midis-Juntos, fue testigo de una agresión e intento de feminicidio cometido por Alkamar Díaz Silva contra su pareja. Ella realizó la denuncia correspondiente. Sin embargo, el sujeto fue liberado porque ‘‘no había suficientes elementos’’.

El pasado 21 de enero, Romero se encontraba realizando sus visitas domiciliarias a las familias afiliadas del programa del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) en el distrito de Cajaruro, provincia de Utcubamba, en Amazonas.

Cuando la gestora llegó a uno de los 800 hogares que visita, pudo oír el llanto desesperado de M.T.S y los gritos de su conviviente, Alkamar de 39 años de edad. Ilma decidió tocar la puerta de manera insistente hasta que la atiendan.

La persona que respondió era Díaz Silva, quien se encontraba en estado de ebriedad e intentaba esconder una escopeta detrás suyo. Aparte del arma de fuego, él también tenía en su poder un cuchillo.

La gestora tuvo que ingresar a la vivienda y buscar a la mujer, cuyo llanto provenía de uno de los dormitorios. Sin embargo, a pesar de los llamados, ella no salió de su escondite.

En ese momento, Ilma Romero decidió ir a la comisaría del Centro Poblado José Olaya, en el distrito de Cajaruro, en donde realizó la denuncia correspondiente. Luego, efectivos de la Policía intervinieron la vivienda y llevaron a la víctima de agresión e intento de feminicidio hasta un puesto de auxilio.

Cuando la gestora regresó al centro poblado en donde trabaja, ella recibió amenazas por parte de la familia de Alkamar Díaz. “Me insultaron de manera agresiva, diciéndome no te metas porque te vamos a matar. A mí no me interesa que me maten, yo estoy aquí para combatir la violencia contra la mujer”, dijo.

La víctima M.T.S se encuentra a buen recaudo en casa de su familia. No obstante, Alkamar Díaz Silva ya fue liberado. La Fiscalía Permanente de Cajaruro consideró que no existían ‘‘suficientes elementos’’ para poder formular una denuncia en contra del hombre.