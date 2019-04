Sujeto arranca oreja de pareja por pedir leche para su bebé [VIDEO]

Casos de violencia familiar crecen desmedidamente en el norte del país. En Chiclayo, un sujeto de 18 años le cercenó parte de la oreja izquierda su pareja, presuntamente porque el agresor se perdió los papeles cuando la joven madre le pidió dinero para comprar alimentos para su bebé de ocho meses.

El hecho fue advertido por personal policial que transitaba por el parque San Antonio, en Campodónico. Así, aproximadamente a las 9:20 de la mañana, vieron cuando Luis Correa La Serna (18) agredía físicamente a la madre de su hija, Nelly Flor Coronel Soto.Tras intervenir a Correa La Serna, la fémina fue trasladada a la posta médica de San Antonio donde fue diagnosticada con herida por mordedura en el pabellón de la oreja izquierda.

La joven indicó que con esta ya son incontables ocasiones en que el hombre la agrede. “Fui a pedirle (para) la leche y se molestó. Estaba fumado. Me mordió, pero yo no me dejé y lo arañé”, dijo la agraviado, quien además contó que no tiene familia en la ciudad, pues ella es natural de Lima.

Asimismo, se conoció que las fiscales que ven el caso lo citaron en diferentes oportunidades y se decidió su liberación. Fueron los días 27, 28 y 30 de diciembre.

En declaraciones para La República, la mujer expresó sentirse amenazada, pues le dijo que el día que vaya preso la iba a matar.