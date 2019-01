Alcalde de Arequipa desaprueba uso de armas no letales en Serenazgo

El alcalde provincial de Arequipa, Omar Candia Aguilar, anunció algunas medidas que pondrá en marcha en el área de Serenazgo y se mostró en contra del uso de armas no letales.

Manifestó que regular el uso de este tipo de armas no es una competencia de las municipalidades y que, en otras partes del mundo, no ha funcionado como estrategia ni ha dado resultados en contra de la delincuencia. “Un arma no letal mal utilizada puede generar la muerte. Una persona que tiene problemas con el corazón, o el sistema respiratorio, el sereno no va a saber (sobre estos males)”, expresó.

En otro momento, expresó que la Municipalidad Provincial de Arequipa sí compraría chalecos antibalas para los serenos como medida de protección.

También se evalúa la posibilidad de crear una escuela de serenos en coordinación con la Policía y el Ejército Peruano, a fin de que estén mejor preparados.

La Municipalidad Provincial de Arequipa posee 110 cámaras de videovigilancia, pero 57 de ellas están inoperativas. Candia dijo que harán un mantenimiento para que vuelvan a funcionar. Luego anunció que implementarán el programa Barrio Seguro y un Observatorio de Seguridad Ciudadana.