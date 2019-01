Más de 200 toneladas de basura se recogen a diario en San Juan de Miraflores [FOTOS]

La Municipalidad de San Juan de Miraflores informó que recoge más de 200 toneladas de basura al día en las diferentes jurisdicciones del distrito. La alcaldesa María Cristina Nina Garnica aseguró que, pese a la crisis financiera del municipio generada por la gestión de Javier Altamirano, se priorizará la limpieza en las calles para evitar una emergencia sanitaria.

Mediante un comunicado, la comuna aclaró que la administración de Altamirano no pagó durante cuatro meses a las empresas Transportes Segovia E.I.R.L. y Servicios Generales Rambell E.I.R.L, por lo que dejaron de prestar el servicio de limpieza pública en todo San Juan de Miraflores.

En ese sentido, Nina Garcia manifestó que su gestión a través de la Gerencia de Servicios a la Ciudad ha logrado reparar los camiones recolectores que estaban obsoletos e inoperativos desde meses atrás.

"San Juan de Miraflores se llenó de basura debido a una deuda que mantenía la gestión saliente, una deuda de cuatro meses. No entendemos por qué no se pagaron a las empresas recolectoras de basura. No sabemos qué prioridades habrá elegido la gestión saliente, estoy recibiendo una municipalidad quebrada, la transferencia no nos ha dado la información correcta ni inmediata. Estamos viendo el estado financiero real de la municipalidad”, señaló.

Como se recuerda, la nueva autoridad inició su gestión 2019 – 2022 comprometiéndose en luchar contra la inseguridad ciudadana, el caos vehicular y la acumulación de basura.

Asimismo, anunció que buscará reducir el número de hostales que funcionarían como fachada para la prostitución clandestina; que reestructurará el presupuesto para destinarlo a la limpieza pública; y que reordenará el transporte público. Sobre esto último, indicó que su distrito no cuenta con un estudio técnico sobre la cantidad de paraderos y de mototaxis.