Mujer fue atacada por su expareja con un cuchillo, pero logró escapar de milagro [VIDEO]

Un nuevo intento de feminicidio se registró en el distrito de José Leonardo Ortiz, provincia de Chiclayo. Al respecto, un hombre atacó a su expareja y madre de su hijo con un cuchillo largo, en cumplimiento con las amenazas que le habría hecho en diferentes ocasiones. Terminó con cortes en la mano y en el muslo, pero la agraviada indicó que su intención era asestarle una cuchillada en el estómago.

La joven Lesly Hernández Joel explica que pese a los reiterados intentos por alejar de su vida a José Christian Cubas López, este encuentra la manera para atormentarla y seguir detrás de ella.

“Ya son varias veces. Yo con ese hombre no quiero nada. Siempre me ha dicho que me va a dejar coja, que me va a matar, que no le interesa que mi hijo se quede huérfano”, expresó la afectada, quien además llamó la atención a las autoridades.

En sus palabras, el incidente se desató en el momento en que llegó a la casa de su hermana. Todo indica que Cubas López la habría estado siguiendo. En la puerta fue donde él la atacó con el arma blanca en la pierna, pero ella asegura que su real interés era clavarle el cuchillo en su vientre.

“Yo he logrado hacerme así (protegiendo el estómago con sus piernas) y agarrarle la mano que sostenía el arma”.

Al poco rato, los gritos alertaron a los familiares de su hermano, quienes salieron en su defensa, provocando que el sujeto huyera del lugar.

Este nuevo intento de feminicidio se da en el marco de una serie de feminicidios suscitados en los diez primeros días del año y por los cuales se ha planificado una marcha a nivel nacional para el día de hoy.