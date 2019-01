"No había otra forma de trabajar, ellos coaccionaban todo el tiempo"

Mónica Cuti

Arequipa

Mary Lucelia Rivera Cárdenas, la empresaria que fue acusada de cobrar cupos a transportistas a favor de la mafia dentro de la Gerencia Regional de Transporte, admitió que hizo pagos a funcionarios de la entidad.

En su declaración a la Fiscalía, aceptó el pago de diversas sumas, en tres oportunidades, para que le otorgaran resoluciones a favor de su empresa Transporte Perú Bus Kley SAC.

La primera se realizó el 10 de diciembre de 2017, ella solicitaba la ampliación de su flota vehicular para las rutas Arequipa – Quilca - Mollendo y retorno. Hizo el pago de 5 mil soles a Juan Guillermo García Vázquez, jefe de Transporte Interprovincial de la gerencia, y dos días después obtuvo una resolución a su favor. Estaba firmada por el subgerente de Transporte, Christian Humberto Motta Contreras.

El 16 de febrero de 2018 también realizó el pago de 11 mil soles a García por concepto de ampliación de flota. Mary Rivera contó que en esa ocasión Christian Motta quiso cobrarle 2 mil soles por cada vehículo que quería afiliar, por lo que fue a hablar con José Gamarra, gerente de Transporte, para que le redujeran el monto. "Yo no puedo hacer nada, habla con él", fue lo que le respondió el gerente. Pese a ello, le redujeron el monto a mil soles por unidad.

El tercer pago fue el 22 de mayo de 2018, para la habilitación vehicular de dos minivanes. El pago también fue directo a Juan García Velázquez, se le entregó 1 500 soles y dos días después se publicó la resolución a su favor.

Por las interceptaciones telefónicas, la Fiscalía informó que hay una escucha en la que se oye a Rivera Cárdenas conversar sobre otro pedido de coima a los afiliados de Perú Bus para ampliación de flota por la temporada verano; sin embargo, esta no se concretó.

REPARTICIÓN

En sus declaraciones, la empresaria señala que cuando ella realizaba los pagos a García Velázquez, notaba que el gerente Gamarra siempre observaba desde la ventana de su oficina, y una vez que concluían, el gerente, subgerente y jefe de Transporte se reunían. La empresaria sospecha que el dinero era repartido entre los tres.

También se da cuenta del pago mensual de S/ 500 al jefe de Transporte Interprovincial, García y S/ 1 000 a Abraham Salomón Mendoza Aco, jefe de inspectores de la gerencia. Con ello pretendían no ser víctimas de intervenciones de los inspectores de Transporte constantemente y que los dejaran trabajar en paz.

“No había otra forma de trabajar, ellos coaccionaban todo el tiempo”, señaló Mary Rivera.

Tras su confesión ante el juez Juan Carlos Churata, se dispuso para la empresaria 36 meses de comparecencia con restricciones, ello debido a que admitió que cometió el delito de cohecho activo genérico.

Audiencia de prisión

Hoy se debatirá el requerimiento de prisión que hizo la fiscal contra los otros nueve integrantes de Los Correcaminos del Sur. Entre estos se encuentra el exgerente José Gamarra, además del exasesor de Yamila Osorio, Juan Bermejo. ❧

Nombran a exconsejera en audio

El abogado de Rivera, Rodolfo Malabrigo Alarcón, señaló que su defendida no es parte de la organización criminal, pues hasta ayer no había elementos de convicción que la involucraran en ello. Señaló que ella fue una cliente, mas no una cómplice.

Trascendió que Rivera tenía vínculos sentimentales con el gerente Gamarra, por lo que la Fiscalía estimó que podría haber algún favorecimiento monetario entre ambos, pero no se comprobó.

Otro dato importante es que dentro de las unidades que trabajaban en la empresa de Rivera habría dos carros de la exconsejera regional Tatiana Casillas. Esto se indicaría en las escuchas telefónicas.

En comunicación con la exconsejera, negó la afirmación e indicó que ni su familia ni ella tienen vehículos.