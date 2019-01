Familia de peruanos que fallecieron por conductor ebrio en Chile aún no encuentran justicia

En Chile, una mujer identificada como Leolinda Muñoz Castillo y su hijo, Ronny Huamanchay Muñoz, fallecieron a causa de un accidente de tránsito provocado por un conductor ebrio. La familia de las víctimas aún no encuentra justicia.

El sujeto responsable, quien fue identificado como Ernesto Quinzacara de 26 años de edad, se encuentra cumpliendo 60 días de prisión preventiva. Una vez que finalice este periodo se podrá comenzar con el juicio penal.

La familia ha señalado que su caso, por la magnitud en los daños causado, se acoge a la Ley Emilia, una normativa legal en Chile que sanciona con cárcel efectiva de al menos un año a aquellos conductores en estado de ebriedad que generan lesiones graves, gravísimas o la muerte.

Además, con esta norma el fugarse del lugar del accidente de tránsito o el negarse a realizar la prueba de alcoholemia también son considerados como delitos.

No obstante, a pesar de las dos personas fallecidas, Quinzacara solo sería procesado por un hecho. La pena para el conductor, basada en la Ley Emilia, oscila entre tres años y medio a 10 años de cárcel. No obstante, esta podría acortarse si es que el acusado se declara como culpable, si es que no cuenta con antecedentes penales y si tiene buena conducta civil.

La familia de las víctimas de este accidente de tránsito buscan que se aplique la pena máxima que es de 10 años de acuerdo a lo que sanciona la ley en Chile.

El incidente ocurrió el 12 de diciembre pasado, cuando la mujer de 60 años de edad junto a su hijo de 32 regresaban de dar un paseo por el malecón de la playa Cavancha, ubicada en la ciudad de Iquique, Chile.

De acuerdo a los testigos del accidente, una camioneta que se desplazaba a excesiva velocidad impactó contra el vehículo en el que viajaban los dos peruanos. El fuerte golpe provocó que las dos personas quedaran atrapadas entre fierros retorcidos.

Los bomberos se hicieron presentes para poder ayudar a los heridos y brindarles primeros auxilios. No obstante, la única persona a la que pudieron salvar fue al conductor de la unidad.

Las personas que estuvieron presentes durante el accidente de tránsito lograron detener conductor de 26 años de edad. Además de impactar el automóvil en el que iban Leolinda Muñoz y Ronny Huamanchay, el sujeto también chocó contra otros vehículos que se encontraban estacionados en la calle Patricio Lynch.

Según las autoridades, las primeras pruebas realizadas al conductor dieron positivas para el consumo de alcohol, motivo por el cual los familiares de las víctimas solicitaron que el hombre sea intervenido por la justicia de Chile para que así sea sancionado.