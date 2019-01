Cómico ambulante acusado de tocamientos indebidos: ‘‘No es delito darle una palmada’’ [VIDEO]

El cómico ambulante y su esposa se presentaron en un programa de televisión e intentaron justificar la actitud por la cual el hombre está siendo acusado. Juan Carlos Hidalgo Corcino, conocido como ‘Pimpollo’ y ‘Caballo’, señaló que lo visto en el video de Facebook no tiene nada de malo: ‘‘¿Darle un pico, abrazar o darle una palmada en la pierna a tu hija es malo?’’, dijo el hombre.

El hombre ha sido denunciado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) por tocamientos indebidos, debido a que en el video de Facebook, que se hizo viral, se le puede observar poniendo la mano sobre la pierna de su hija de 17 años y también dándole un beso en los labios. Según Hidalgo Corcino, ‘‘eso es malicia para gente morbosa, para gente que tiene morbo, para los enfermos, para los psicópatas, para ellos sí’’.

El hombre que fue denunciado por tocamientos indebidos señaló que no se arrepiente de la conducta del video publicado en Facebook, debido a que no hubo mala intención. Él intentó justificarse y dijo que darle un ‘‘pico en la boca’’ no era delito alguno, así como tampoco ‘‘darle una palmada’’.

Hidalgo Corcino se presentó en un programa de Latina junto a su esposa para exigir que le devuelvan a su hija de 17 años, quien habría sido llevada a un albergue después de la denuncia de oficio por tocamientos indebidos, realizada por el Ministerio de la Mujer. La madre de la menor señaló desconocer el paradero de su hija desde el 31 de diciembre.