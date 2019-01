“No me voy decepcionado pero tampoco me voy feliz”

El presidente de la Junta de Fiscales de Piura, Luis Castañeda Otsu, realizó un balance de su gestión, la cual calificó de regular debido a diferentes circunstancias que debió afrontar, como el fenómeno El Niño, así como los actos de corrupción que fueron puestos al descubierto este 2018. El letrado además se refirió a la denuncia que realizó el cabecilla de “Los Ilegales”, León More, quien dijo haberse reunido con su persona. Al respecto negó las acusaciones y dijo no conocerlo.

¿Cuál es la situación en la que deja el Ministerio Público de Piura?

La gestión me habría gustado que fuera muy buena o buena, pero considero que fue regular, no por falta de entusiasmo o trabajo sino por las circunstancias, entre estas el fenómeno El Niño que afectó el local. Lamentablemente los actos de corrupción que han existido y que lamentablemente pareciera que van a seguir, a menos que se tomen medidas más drásticas, repercutieron contra este distrito fiscal.

Teniendo ello en cuenta, ¿cuál es su balance?

Logramos conseguir que la Fiscalía de la Nación asigne 12 fiscales, lo que hasta ahora permanece. Sin embargo deseamos que se nos incremente de manera permanente con por lo menos 50 fiscales más, se ha requerido y hay orden de envío, pero hasta ahora no se realiza. Esperamos que se nos apoye porque el distrito fiscal de Piura es el más perjudicado debido a que no hay proporcionalidad con la población. Solo cuenta con 165 fiscales. No hay un mínimo de proporcionalidad, debiéramos tener mínimo 250 fiscales como lo tiene Trujillo, Piura y Lambayeque, que tienen una carga procesal similar

¿Cuál es la carga procesal que deja en la Fiscalía?

Siempre ha sido mi talón de Aquiles informarle cifras pero superamos a Amazonas, Huánuco, San Martín y Áncash, que tiene más de 500 fiscales. También hemos conseguido que se nos incremente el personal administrativo, donde había personal en el área fiscal se habían cambiado los perfiles, a pesar que la razón de ser son los fiscales. Por ello, hemos pasado 10 plazas administrativas al sistema fiscal. Sin embargo, aún tenemos déficit. De todo lo que hemos pedido se nos otorgó cuatro sicólogos y dos digitadores que han permitido la implementación de la cámara gesell.

¿Cómo califica entonces su trabajo ?

Con todas las complicaciones no ha sido lo más positivo pero dada las circunstancias algo hemos hecho. No me voy decepcionado pero tampoco me voy feliz. Sobre todo porque se me pretende involucrar en un hecho que no tengo la más mínima participación. Pidan el video donde el colaborador eficaz dice que me está entregando plata, no se los dará nunca porque yo nunca me reuní con ese señor, nunca le recibí nada, ni siquiera las gracias.

¿Cuál cree que fue entonces la intención de involucrar al presidente del Ministerio Público en un caso delicado?

Este señor ha distribuido información con ventilador, puede que algunas sean ciertas y pueda que otras no, en mi caso definitivamente no lo es, jamás me he reunido con ese señor (León More), lo puedo jurar por Dios, por mi madre, por mis hijos. Nunca recuerdo haberlo visto. Sé que era un abogado pero desconozco si se ha reunido con los fiscales.

¿Va a tomar acciones legales contra el abogado tras sus acusaciones?

No porque si hago eso debería tomar acciones legales contra mucha gente que habla mal de mi persona. A mí no me afectan las mentiras, me afectarían las verdades. Si fuera verdad ya estaría preso, pero no es verdad.

León More también puso al descubierto la corrupción en la Fiscalía, que finalmente logró probar con video en mano

No podía opinar sobre estos casos, sobre ello porque está judicializado. Pero un acto está probado cuando hay una sentencia firme culminada, lo que sí quiero decir es que me siento preocupado por lo que sucede en el interior de nuestra institución.

¿Los actos de corrupción y otros problemas se han podido afrontar con la declaratoria de emergencia?

De qué ha servido si no hemos recibido absolutamente nada, los fiscales no han recibido apoyo, no hay ni computadoras ni fiscales, de qué sirve entonces. En ese sentido no me voy decepcionado pero sí preocupado, aun cuando el fiscal de la Nación ha ordenado el envío. Pero debo pensar que están estudiando o recopilando información para poder sustentar y responder a nuestros requerimientos.

¿Y cómo cree que se debería trabajar en este distrito fiscal para combatir la corrupción?

Es un problema generalizado a nivel mundial, es un problema de eduacción, de valores, desde la niñez. No entiendo, cómo es que algunos cometen actos irregulares si ganamos bien.

¿Cuáles son sus recomendaciones para la próxima presidenta?

De mi parte, en tanto y en cuanto cumpla con la ley y sea una persona justa tendrá mi apoyo, pero si cometen abusos y excesos yo no lo voy a permitir. Eso sí que quede claro.