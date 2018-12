Aparece nuevo video donde cómico ambulante se burla de un anciano durante su show [VIDEO]

Luego de la indignación que generó la actitud de Jofré Vásquez, un cómico ambulante de la alameda Chabuca Granda, al humillar a una pareja que le dio un sol tras ver su show, apareció un nuevo video en Facebook donde se ve al hombre burlándose de un anciano.

Estos videos fueron subidos por el mismo cómico ambulante pues tenía una secuencia que denominaba como “Los conchudos de Chabuca Granda”. Sin embargo, sus actitudes llegaban al punto de la burla.

Por ejemplo, en uno de ellos se observó que lanzó al suelo, de manera despectiva, una moneda de un sol que le había dando una pareja.

En esta ocasión, salió a la luz otro video que muestra el intento de humillación del cómico ambulante a un anciano que no le dio dinero y lo retiró de su show. Además, pidió que alguien siga al adulto mayor para "asegurarse" que salga de la alameda Chabuca Granda.

"Estamos en vivo y en directo grabando a mi rueda a las personas que no pagan para venir a ver el show. Esta es una persona que viene y no paga. Ahí está, lo vemos al señor que se va. Estamos grabando al señor que viene a insultar a la gente porque no quiere pagar. Por favor, traten de seguirlo, quiero asegurarme que salga de Chabuca Granda, alguien que lo siga", se escucha decir a Jofré Vásquez.