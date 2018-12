Golpean a hombre con discapacidad al confundirlo con delincuente [VIDEO]

Las cámaras de seguridad registran cuando dos sujetos atacan a un hombre con discapacidad en plena vía pública, en la ciudad de Iquitos, Loreto. Según la víctima los agresores lo confundieron con un delincuente y no se percataron de su condición.

La víctima agredida es Tomás Rengifo, un joven que se transporta con muletas y quien dice lo golpearon sin razón alguna.

De acuerdo con las imágenes, Rengifo camina por una calle cuando un hombre de polo rojo lo golpea en el rostro haciéndolo caer. La víctima intenta defenderse con sus muletas pero los iracundos agresores siguen propinándole golpes y correazos en el rostro mientras se encontraba en el piso.

Transeúntes que se percataron del hecho e intentaron controlar a los aacantes sin éxito. Luego de ser golpeado por varios minutos, un grupo de vecinos salió en defensa del hombre con discapacidad alejando a los agresores.

“Ayer salía de una fiesta y me confundieron diciendo que soy un asaltante. Vine, estuve cerca de mi casa y de la nada me golpearon”, dijo Rengifo.

Según la víctima, los sujetos le dijeron luego de la agresión que lo confundieron con un delincuente y no se percataron de su problema físico.

“Dicen que no se dieron cuenta que era discapacitado. Primero me golpean y después me dicen ‘ah, recién me doy cuenta’. Me rompieron la cara”, detalló.

Rengifo ya realizó la denuncia, pero los hombres aún no han sido identificados.