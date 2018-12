¿Cómo sacar la visa para Estados Unidos desde Perú por primera vez?

Estados Unidos es un gran atractivo turístico por la gran variedad de lugares que tiene para conocer y que atraen a todo tipo de viajeros. Desde mochileros hasta familias en Perú, tienen en mente visitar el país norteamericano, para ello se debe cumplir una serie de procesos para obtener la visa americana y será necesario hacer una planificación previa para hacerlo de manera correcta.

¿Estás interesado en viajar a Estados Unidos? Aquí te brindamos toda la información que necesitas para conseguir la visa americana para ir a USA. Debes tener en cuenta que es un trámite que se sigue de manera estricta, así que debes saber cómo sacar el documento desde Perú y así poder realizar viajes temporales de turismo, estudio o negocios.

¿Qué es la visa americana?

El visado o visa es un permiso que hace legal la entrada o estancia de su titular en un país donde éste no tenga nacionalidad o libre tránsito por convenios bilaterales entre el país de la nacionalidad de la persona y el país que autoriza la entrada.

Dicho visado debe presentarse junto al pasaporte o se incluye en el mismo, indicando a las autoridades encargadas del control de fronteras que el documento ha sido ya validado por el país de destino.

¿Cómo sacar la visa para Estados Unidos desde Perú?

Fotografía: Necesita una fotografía reciente (hecha en los últimos 6 meses) en formato digital, a color, con fondo blanco y de medidas 5cm x 5cm.

Formulario DS-160: Debe llenar en internet el formulario DS-160. El formulario se hace en inglés (no se puede usar la letra ñ ni tildes, por ejemplo) y debe imprimirse al terminar. El formulario DS-160 debe estar completo 72 horas antes de su cita.

Cuenta virtual: Tiene que acceder al Servicio de Información de Visas, seleccionar su país y crear una cuenta virtual añadiendo la información requerida. Después, debe programar la cita y descargar e imprimir el recibo de pago.

Pago del recibo: Lleve el recibo a cualquier agencia de Scotiabank (entidad oficial para este trámite en Perú) y efectúe el pago de 160 dólares americanos. Esta tarifa no es reembolsable.

Valide la cita: Al día siguiente de pagar la tarifa, acceda de nuevo al portal del Servicio de Información de Visas y debe validar la fecha de su entrevista.

Entrevista: Sea puntual y no olvide los documentos necesarios para sacar la visa americana. Los solicitantes deben traer: pasaporte válido y en buen estado, la hoja de confirmación del formulario DS-160 impresa, fotografía, partida de nacimiento. Aunque le recodamos que la concesión de la visa para USA depende de la entrevista y no de los documentos. En general, la entrevista no dura más de 5 minutos y para renovar una visa vencida hace menos de 4 años, no es necesaria la entrevista.

Recogida del pasaporte: Si las autoridades de la embajada o consulado le otorgan la visa americana para Estados Unidos, se le notificará cuándo tiene que recoger el pasaporte, que tendrá la visa americana pegada en él.

¿Cómo solicitar cita para la visa Estados Unidos 2018?

Los solicitantes deben completar los siguientes pasos para programar una cita:

Paso 1: Completar la Solicitud Electrónica de Visa de No Inmigrante DS-160 e imprimir la hoja de confirmación (con código de barras) para cada solicitante.

Paso 2: Pagar por la solicitud electrónica en el banco Scotiabank en Perú, cuyo costo es de US$ 160.

Paso 3: Ir al sitio web del Servicio de Citas de Visa y crear una cuenta (con un correo electrónico y clave), escoger la categoría de visa apropiada, seleccionar el local de DHL donde desea recoger su pasaporte con visa luego de la entrevista, pagar la tarifa de visa (pago MRV) y programar la cita.

Paso 4: Acudir a la cita a donde tendremos que llevar:

- Pasaporte vigente y pasaportes anteriores (si los tuvieras)

- Código de barras de la hoja de confirmación del DS-160 de cada solicitante

- Una fotografía color de 5 × 5 cm (o 2” x 2”) tomada dentro de los 6 meses anteriores. En la siguiente dirección, puede encontrar más detalles sobre orientación para fotografías del Departamento de Estado: https://travel.state.gov/content/visas/en/general/photos.html.

¿Qué significa B1 y B2 en la visa americana 2018?

La Visa B1 está diseñada para viajes de negocios temporales, incluye viajes para la negociación de contratos, asisitir a exhibiciones y conferencias, entrenamientos cortos, consultas con proveedores y clientes, ect.

La visa B2 está diseñada para actividades turísticas, tales como compras y turismo, visitar amigos y parientes, obtener tratamientos médicos, etc. La visa B1 y B2 no es válida para obtener empleo en Estados Unidos de América.

¿Qué se necesita para tramitar la visa de turista 2018?

Los solicitantes de visa americana B1 y B2 deben demostrar su intención de entrar a E.U.A. por un período temporal, solamente con el propósito de atender viajes de negocios cortos y turismo.

Además, deben demostrar también que cuentan con los fondos económicos necesarios para cubrir los gastos de su viaje durante su estadía en E.U.A.; así como también lazos sociales, económicos, y de cualquier tipo en su país de origen para garantizar que el aplicante regrese después de su visita legal y temporal.

Si todavía tienes alguna consulta sobre cómo tramitar una visa para Estados Unidos, no dudes en visitar la página de la Embajada de Estados Unidos, esta web es la única fuente oficial para postular,